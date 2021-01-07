Биткоин снова бьет все рекорды: сколько стоит криптовалюта

За прошедший год цифровая валюта подорожала почти в пять раз. Прежде она уже превысила исторический максимум и установилась на отметке $34 102.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Цена популярной криптовалюты впервые превысила $37 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов, представленные на официальном сайте.

Известно, что на долю биткоина приходится около 68,5% всего глобального рынка криптовалют. Аналитики JPMorgan прогнозируют ее рост до $146 тысяч на фоне вытеснения золота в качестве "альтернативной" валюты.

Рост биткоина значительно ускорился в конце 2020 года. За прошедший год криптовалюта подорожала почти в пять раз. Ранее она уже превысила исторический максимум и установилась на отметке $34 102.

Напомним, всего в мире добыто около 19 миллионов биткоинов, а в 2021-м их число достигнет 21 миллиона.