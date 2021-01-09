Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа — за "подстрекательство к насилию"

У пока еще действующего главы Белого дома было 88 миллионов подписчиков. Заблокированная страница была личной, где Трамп публиковал свою позицию по различным вопросам.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Руководство Twitter приняло решение навсегда заморозить личный аккаунт Дональда Трампа.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

"После тщательного анализа недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", — говорится в официальном сообщении Twitter.

Стоит отметить, что это был не единственный аккаунт Трампа. У него есть еще один — @POTUS.

Там, в основном, публиковались выступления пока еще действующего президента и ретвиты аккаунта Белого дома. Однако после инаугурации Джо Байдена эта и другие страницы перейдут в управление к нему.

Как отреагировал Трамп на блокировку страницы в Twitter?

"Нас не заставишь замолчать!" — говорится в заявлении американского лидера, распространенном его администрацией.

Это же сообщение Трамп попытался распространить в официальном аккаунте, но руководство Twitter моментально удалило его.

Глава Белого дома заявил, что соцстеть "заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова" в плане нападок на свободу слова.

Трамп также обвинил Twitter в сотрудничестве с демократами и "радикальными левыми". По его словам, если бы не "подарок от властей", то этой платформы давно бы уже не существовало.

Этим высказыванием американский лидер напомнил о том, что Twitter был освобожден от ответственности за публикации.

Между тем Трамп заявил, что предсказывал такой исход событий.

"Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы также изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем", — написал президент.

Соцсети против Трампа

Twitter и другие крупные социальные сети ополчились против Трампа и стали блокировать его аккаунты на фоне штурма Капитолия его сторонниками.

Напомним, что митинг произошел, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов. Трамп призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам".

После этого толпа демонстрантов осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

В результате беспорядков погибли пять человек.

После этого соцсети фактически объявили главе Белого дома войну. Помимо Twitter, свой протест выразил и Facebook: там Трампа попросту забанили до конца его президентского срока.

Так же поступил и Instagram.

На неопределенный срок президента заблокировали и в Snapchat.