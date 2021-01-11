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Автомобили на зимней трассе

Крупное ДТП в Подмосковье: пострадали более 20 человек

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Водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. По последним данным, 24 человека пострадали в результате ДТП с военными автобусами в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Всего пострадали 28 человек, четверо из них погибли", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав.

ДТП произошло на 28-м километре Новорижского шоссе.

 

 

Теги:
военные, Подмосковье, Россия, Россия, авария, ДТП



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