Что является наиболее вероятным источником COVID-19 - ответ ВОЗ

Есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В ВОЗ назвали наиболее вероятный источник коронвируса, пишет РИА Новости.

По их мнению, места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19,

Об этом заявила представитель направляющейся в Китай международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Марион Купманс.

"Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей", — сказала Купманс.

Напомним, делегация экспертов ВОЗ прибудет в Китай 14 января, где они будут выяснять происхождение нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.



