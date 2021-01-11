01:28 12 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.45
  • EUR12761.90
  • USD10449.44
Поиск
Летучая мышь

Что является наиболее вероятным источником COVID-19 - ответ ВОЗ

© CC0 / Unsplash / Todd Cravens
В мире
Получить короткую ссылку
15920
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210111/15764203/Chto-yavlyaetsya-naibolee-veroyatnym-istochnikom-COVID-19---otvet-VOZ.html

Есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В ВОЗ назвали наиболее вероятный источник коронвируса, пишет РИА Новости.

По их мнению, места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19,

Об этом заявила представитель направляющейся в Китай международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Марион Купманс.

"Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей", — сказала Купманс.

Напомним, делегация экспертов ВОЗ прибудет в Китай 14 января, где они будут выяснять происхождение нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Крушение самолета в Индонезии
Авиакатастрофа с Boeing 737: жуткие кадры из Индонезии
Госкомэкологии Узбекистана опубликовал видео снежного барса
В Узбекистане фотоловушка "поймала" еще одного снежного барса
Как не замерзнуть на зимней трассе
Как не замерзнуть на зимней трассе — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться