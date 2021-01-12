Над Камчаткой взорвался метеорит — видео очевидцев

Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд, заявили ученые.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Жители самого восточного субъекта России стали свидетелями жуткого и одновременно захватывающего момента падения метеорита.

Очевидцы сняли кадры, на которых виден сначала стремительно приближающийся светящийся объект, а затем взрыв.

На видеоролик обратили внимание ученые. Они начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу.

"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", — рассказал глава Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

Космический объект был в диаметре чуть менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.