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Медсестра готовит дозу вакцины от коронавирусной болезни (COVID-19)

Pfizer назвала условие поставки в Россию своей вакцины от коронавируса

© REUTERS / INQUAM PHOTOS
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210112/15770451/Pfizer-nazvala-uslovie-postavki-v-Rossiyu-svoey-vaktsiny-ot-koronavirusa.html

В настоящее время для преодоления кризиса в области здравоохранения вакцину распределяют в рамках заключенных государственных соглашений о поставках.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Pfizer не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

В компании пояснили, что в настоящее время для преодоления кризиса в области здравоохранения вакцину распределяют в рамках заключенных государственных соглашений о поставках.

"В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы", — говорится в сообщении.

Напомним, препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, вакцинация, Вакцина



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