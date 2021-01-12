Pfizer назвала условие поставки в Россию своей вакцины от коронавируса

В настоящее время для преодоления кризиса в области здравоохранения вакцину распределяют в рамках заключенных государственных соглашений о поставках.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Pfizer не будет поставлять вакцину от коронавируса в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

В компании пояснили, что в настоящее время для преодоления кризиса в области здравоохранения вакцину распределяют в рамках заключенных государственных соглашений о поставках.

"В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы", — говорится в сообщении.

Напомним, препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной властями Евросоюза.