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Конгрессмены США призвали Пенса отстранить Трампа от власти

© AP Photo / Mary Altaffer
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"За" проголосовали 223 депутата, против были 205. Документ поддержал лишь один республиканец. Ни один демократ не проголосовал против.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства Дональда Трампа от власти, сообщает РИА Новости.

"За проголосовали 223 депутата, против были 205. Документ поддержал лишь один республиканец. Ни один демократ не проголосовал против", - говорится в информации.

Резолюция призывает вице-президента воспользоваться 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. В таком случае Пенс при поддержке большинства членов администрации может отправить Трампа в отставку и занять его место, пока конгресс не утвердит это решение.

В противном случае демократы угрожают импичментом президенту в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для его отрешения от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у верхней палаты конгресса может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.

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Напомним, 6 января в Вашингтоне сторонники Трампа устроили массовые беспорядки и на несколько часов парализовали работу Конгресса. Участники акции "Марш за спасение Америки" прервали совместное заседание с участием сенаторов и членов Палаты представителей США, которые собрались, чтобы утвердить результаты выборов президента.

Ранее Пенс направил спикеру Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявление, в котором заранее уведомил, что выступает против отставки главы государства таким образом.

Теги:
президент США, Президент, импичмент, США, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп



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