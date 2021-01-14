14:43 14 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск

В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 21 января

© Sputnik / Vladimir Pesnya
В мире
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210114/15783582/V-Moskve-prodlili-ogranicheniya-po-koronavirusu-do-21-yanvarya.html

С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости, с другой - снижения количества госпитализаций пациентов с COVID-19 пока не произошло.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. До 21 января в Москве продлевают ряд ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, ситуация остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости, с другой - снижения количества госпитализаций пациентов с COVID-19 пока не произошло.

"В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне праздников", — указал Собянин.

Ближайшие дни прояснят обстановку, и власти примут решение на более длительный срок. Пока ограничения продлены до 21 января. Не проводят выставок и лекций музеи, рестораны принимают посетителей с шести утра и до одиннадцати часов ночи. Единственное послабление режима сделали для московских школьников, которые с 14 января вернулись в аудитории. В то же время если один из учащихся заболеет, весь класс отправят на удаленку.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, школа, школьники, Россия, Россия, Москва, Москва, Сергей Собянин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
Не шутите с армией Узбекистана — она вас перешутит: проверено Sputnik
Не шутите с армией Узбекистана — она вас перешутит: проверено Sputnik
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться