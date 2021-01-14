В Москве продлили ограничения по коронавирусу до 21 января

С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости, с другой - снижения количества госпитализаций пациентов с COVID-19 пока не произошло.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. До 21 января в Москве продлевают ряд ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, ситуация остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости, с другой - снижения количества госпитализаций пациентов с COVID-19 пока не произошло.

"В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне праздников", — указал Собянин.

Ближайшие дни прояснят обстановку, и власти примут решение на более длительный срок. Пока ограничения продлены до 21 января. Не проводят выставок и лекций музеи, рестораны принимают посетителей с шести утра и до одиннадцати часов ночи. Единственное послабление режима сделали для московских школьников, которые с 14 января вернулись в аудитории. В то же время если один из учащихся заболеет, весь класс отправят на удаленку.