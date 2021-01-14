Евразийская пенсия: как можно оформить денежные выплаты

Для получения пенсии мигрант должен легально проработать в стране как минимум 12 месяцев с момента вступления в силу соглашения о пенсионном обеспечении и достигнуть соответствующего возраста.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik, Никита Чикунов. Во вторник, 12 января 2021 года, в силу вступило соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС. Оно будет действовать на территории всех государств Евразийского экономического союза — России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана.

Как будет учитываться стаж работы

Будет засчитываться трудовой стаж, заработанный только после 12 января 2021 года.

Если человеку не хватит трудового стажа для выхода на пенсию в одной из стран, то будут учтены и периоды официальной работы в других государствах ЕАЭС.

Кто может получать пенсию

Чтобы получить пенсию, мигрант должен легально проработать в стране как минимум 12 месяцев с момента вступления в силу соглашения о пенсионном обеспечении и достигнуть соответствующего возраста.

Кроме этого, он должен делать своевременные выплаты в пенсионный или социальный фонд этой страны.

Как будет оформляться пенсия

Для оформления пенсии мигранту нужно обратиться с заявлением в пенсионный или социальный фонд страны, в которой он работает. Если все документы будут в порядке, получать выплаты он сможет в том же государстве, не возвращаясь на родину.

Из чего состоит пенсия

Пенсия ЕАЭС состоит из двух частей: базовой и экспортированной. Первая выплачивается тем государством, где человек проживает. Экспортированная состоит из выплат, которые переводятся другими странами Евразийского экономического союза за конкретный период работы.

Например, гражданин Кыргызстана, который после вступления соглашения в силу проработает 5 лет в России, 4 года в Армении, 3 года в Беларуси, 1 год в Казахстане, а затем вернется на родину, будет получать выплаты сразу от четырех стран, но базовая часть будет выплачиваться государством проживания – Кыргызстаном.

Только при условии проживания на территории страны будет выплачиваться:

В Армении – базовая пенсия (18 тыс. драмов) и надбавки к ней;

В Беларуси – пенсия, начисляемая с учетом стажа работы, также надбавки, доплаты и повышения;

В Кыргызстане – базовая пенсия (1,5 тыс. сомов) и дополнительные выплаты;

В РФ – фиксированная выплата к страховой пенсии (6044 рубля), повышения и доплаты к ней.

Изменится ли пенсия после переезда в другую страну

После переезда из одной страны в другую размер пенсии будет пересмотрен. Человек лишится базовой части пенсии той страны, из которой он уехал, но по-прежнему будет получать выплаты за стаж работы.

Кто не получит пенсии ЕАЭС

Пенсии не смогут получить сотрудники силовых структур, военнослужащие и члены их семей, а также государственные служащие.