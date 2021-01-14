17:44 14 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Михаил Мишустин заявил о переломном моменте коронавирусного кризиса

POOL
В мире
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/07/14924538.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210114/15788909/Mikhail-Mishustin-zayavil-o-perelomnom-momente-koronavirusnogo-krizisa.html

Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на ключевой вопрос: каким будет мир после победы над новой инфекцией?

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что наступает переломный момент коронавирусного кризиса, дальше ситуация будет улучшаться, пишет РИА Новости.

Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на ключевой вопрос: каким будет мир после победы над новой инфекцией?

"И этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ", - заявил глава правительства РФ.

Напомним, вчера президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации против COVID–19 всех россиян. Он также отметил эффективность российской вакцины "Спутник V", которая стала первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека.

Теги:
Россия, Россия, пандемия, Карантин, коронавирус, Михаил Мишустин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
Впервые в Узбекистане девушка приняла участие в почетном карауле - видео
Впервые в Узбекистане девушка приняла участие в почетном карауле - видео
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться