Михаил Мишустин заявил о переломном моменте коронавирусного кризиса

Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на ключевой вопрос: каким будет мир после победы над новой инфекцией?

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что наступает переломный момент коронавирусного кризиса, дальше ситуация будет улучшаться, пишет РИА Новости.

Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на ключевой вопрос: каким будет мир после победы над новой инфекцией?

"И этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ", - заявил глава правительства РФ.

Напомним, вчера президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации против COVID–19 всех россиян. Он также отметил эффективность российской вакцины "Спутник V", которая стала первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека.