Во Франции начали предварительное расследование против Николя Саркози

Напомним, данное дело расследуется с лета 2020 года, после того как французские власти получили информацию от финансовой разведки Tracfin.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Во Франции началось предварительное следствие в отношении бывшего президента Николя Саркози, которого подозревают в лоббировании интересов российской компании, сообщает агентство Франс Пресс.

"Дело связано с консалтинговой деятельностью, которой Саркози якобы занимался в России, когда вновь стал юристом после поражения на выборах в 2012 году", - говорится в сообщении.

Как пишет издание Mediapart, в 2019 году бывший президент якобы заключил контракт с российской страховой компанией "РЕСО-Гарантия", один из акционеров которой — французское объединение Axa. Axa, в свою очередь, — крупный клиент юридической фирмы Realyze, а ее сооснователем был Саркози. Контракт на три миллиона евро был рассчитан на несколько лет, а примерно год назад Саркози получил из России 500 тысяч евро на свой счет в банке, утверждается в публикации.

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Напомним, данное дело расследуется с лета 2020 года, после того как французские власти получили информацию от финансовой разведки Tracfin.

В декабре прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы (из них два — условно). Речь идет о деле о прослушках, по которому бывшего президента обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Сам Саркози все обвинения отвергает. Решение по делу суд должен вынести 1 марта.