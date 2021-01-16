14:03 16 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Руки в наручниках

В США суд приговорил узбекистанца к 12,5 годам заключения за помощь ИГ*

fotolia
В мире
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210116/15799935/V-SShA-sud-prigovoril-uzbekistantsa-k-125-godam-zaklyucheniya-za-pomosch-IG.html

Азизжон Рахматов из Нью-Хейвена (Коннектикут) признал себя виновным в сговоре по оказанию материальной поддержки иностранной террористической организации.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Федеральный суд Бруклина приговорил узбекистанца к 12,5 года тюремного заключения за поддержку боевика террористической группировки "Исламское государство"*, передает New York Post.

Азизжон Рахматов из Нью-Хейвена (Коннектикут) признал себя виновным в сговоре по оказанию материальной поддержки иностранной террористической организации.

В ходе судебного процесса стало известно, что в 2015 году Рахматов дал новобранцу ИГ Ахрору Саидахметову $400 наличными, чтобы оплатить его поездку в Сирию для присоединения к ИГИЛ* и покупку оружия. 
© Sputnik / Владимир Астапкович
Гражданин Узбекистана, разыскиваемый за причастность к ИГ*, задержан в Турции

Саидахметов, в свою очередь, поклялся в верности ИГ* и сказал, что если ему не удастся приехать в Сирию, чтобы вести джихад, то он направит свои смертоносные побуждения на полицейских и агентов ФБР в США.

Злоумышленник вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в Стамбул (Турция). Однако он был задержан властями, прежде чем смог пересечь границу с Сирией. В 2017 году его приговорили к 15 годам лишения свободы.

В соответствии с заявлением прокуратуры, оба преступника будут депортированы после отбытия наказания.

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

Теги:
Нью-Йорк, США, суд, Приговор, узбекистанец, Борьба с терроризмом, Террористы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Щенки
Служил-был пес: бойцы кинологического фронта – от ищеек до камикадзе
Видеофакт: космонавт запечатлел северное сияние с борта МКС
Как выглядит северное сияние из космоса — видео с борта МКС
Позиция Узбекистана в рейтинге военной мощи 2021
Крепка ль броня: уровень обороноспособности Узбекистана в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться