В США суд приговорил узбекистанца к 12,5 годам заключения за помощь ИГ*

Азизжон Рахматов из Нью-Хейвена (Коннектикут) признал себя виновным в сговоре по оказанию материальной поддержки иностранной террористической организации.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Федеральный суд Бруклина приговорил узбекистанца к 12,5 года тюремного заключения за поддержку боевика террористической группировки "Исламское государство"*, передает New York Post.

Азизжон Рахматов из Нью-Хейвена (Коннектикут) признал себя виновным в сговоре по оказанию материальной поддержки иностранной террористической организации.

В ходе судебного процесса стало известно, что в 2015 году Рахматов дал новобранцу ИГ Ахрору Саидахметову $400 наличными, чтобы оплатить его поездку в Сирию для присоединения к ИГИЛ* и покупку оружия.

Саидахметов, в свою очередь, поклялся в верности ИГ* и сказал, что если ему не удастся приехать в Сирию, чтобы вести джихад, то он направит свои смертоносные побуждения на полицейских и агентов ФБР в США.

Злоумышленник вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в Стамбул (Турция). Однако он был задержан властями, прежде чем смог пересечь границу с Сирией. В 2017 году его приговорили к 15 годам лишения свободы.

В соответствии с заявлением прокуратуры, оба преступника будут депортированы после отбытия наказания.

* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.