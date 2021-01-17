Россия возобновляет авиасообщение еще с 4 странами — в том числе с Финляндией

Решение было принято, исходя из суточного прироста новых случаев COVID и других критериев, а также на основе принципов взаимности.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Россия возобновит международное авиасообщение еще с несколькими странами.

C 27 января будут вновь осуществляться полеты в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар, сообщил оперштаб.

Регулярность рейсов:

2 раза в неделю будут летать самолеты по маршрутам Москва – Ханой и Москва – Дели;

также 2 раза в неделю будут совершаться полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Хельсинки;

3 раза в неделю — по направлению Москва – Доха;

Также увеличивается число регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва—Каир — до 5 раз в неделю.

"Решение было принято, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности", — говорится в сообщении.

Напомним, что на данный момент, для россиян открыты следующие направления: Турция, Танзания, Швейцария, Египет, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Южная Корея, Япония, Куба, Эфиопия, а также Сейшелы.