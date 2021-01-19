С 1 февраля в Казахстане стартует вакцинация "Спутник V"

На первом этапе будут привиты медработники, после них педагоги школ и вузов, а затем студенты и лица с хроническими заболеваниями. До конца года запланировано вакцинировать около шести миллионов казахстанцев.

НУР-СУЛТАН, 19 янв — Sputnik. В Казахстане планируют начать вакцинацию "Спутник V" с 1 февраля, об этом сообщил глава Минздрава страны Алексей Цой, передает Sputnik Казахстан.

По его словам, 19 января будет подписан договор между Карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций о поставке первой партии в 20 тысяч доз вакцины "Спутник V". Выдача разрешения на разовый ввоз намечена на 20 января, уточнил эксперт.

"К 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. Прогноз на вакцинацию будет осуществляться поэтапно, с учетом поступления вакцины", - сказал Цой на заседании правительства.

Этапы вакцинации населения в Казахстане

первый этап - медработники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимаций, ПМСП, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужбы – всего порядка 100 тысяч человек. Для этой категории вакцинация начнется с 1 февраля 2021 года.

второй этап – педагоги общеобразовательных школ, сузов, вузов, работники ведомственных медслужб (150 тысяч человек). Вакцинация запланирована на март текущего года.

третий этап – педагоги школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты, лица с хроническими заболеваниями (около 600 тысяч человек). Вакцинация стартует с апреля месяца.

Отмечается, что до конца года планируется вакцинировать до шести миллионов казахстанцев.

"Данное проведение вакцинации будет вестись в электронном формате централизованно в информационной системе министерства. Имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении M-Government пациентом и медицинским работником", - добавил глава Минздрава.

Напомним: в декабре прошлого года на Карагандинском фармацевтическом комплексе был запущен процесс производства российской вакцины от коронавируса "Sputnik V". Опытная партия была отправлена на проверку качества в Россию. Промышленное производство препарата запланировано на февраль.