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Шприцы и бутылочки с вакциной Pfizer

Почему Минздрав Кыргызстана отказался от вакцины Pfizer — подробности

AFP / PASCAL GUYOT
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Бейшеналиев выразил сожаление по поводу того, что в списке альянса по вакцинам (COVAX) нет трех российских вакцин.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Власти республики отказались от вакцины Pfizer из-за финансовых трудностей, сообщают в Sputnik Кыргызстан.

Флакон с вакциной Pfizer/BioNTech от COVID-19
REUTERS / Gonzalo Fuentes
Узбекистан заказал 100 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech

Глава Минздрава КР Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что транспортировка по стране обойдется государству в $2 млн.

По его словам, Глобальный альянс по вакцинам (COVAX) бесплатно предоставляет препараты странам, у которых нет средств на массовые закупки. В частности, Кыргызстану предложили вакцину Pfizer и могли бы передать 1,2 миллиона доз, но их перевозка обошлась бы стране слишком дорого, пояснил министр.

Также Бейшеналиев выразил сожаление по поводу того, что в списке альянса нет трех российских вакцин.

"Самое плохое, что в программу COVAX не включили российские вакцины. Поэтому мы ведем переговоры с Россией, отправили письмо Владимиру Путину, попросив 500 тысяч доз. Российский министр был согласен. Думаю, что в ближайшее время вопрос решится. Для их вакцины наши холодильники подходят", - сказал министр здравоохранения Кыргызстана.

В заключение он отметил, что "для возвращения Кыргызстана к нормальной жизни нужно провести вакцинацию населения".

Напомним, документы на вакцину Pfizer поступили в страну на рассмотрение 11 января.

Теги:
министерство, здравоохранение, Кыргызстан, вакцинация, Вакцина



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