Почему Минздрав Кыргызстана отказался от вакцины Pfizer — подробности

Бейшеналиев выразил сожаление по поводу того, что в списке альянса по вакцинам (COVAX) нет трех российских вакцин.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Власти республики отказались от вакцины Pfizer из-за финансовых трудностей, сообщают в Sputnik Кыргызстан.

Глава Минздрава КР Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что транспортировка по стране обойдется государству в $2 млн.

По его словам, Глобальный альянс по вакцинам (COVAX) бесплатно предоставляет препараты странам, у которых нет средств на массовые закупки. В частности, Кыргызстану предложили вакцину Pfizer и могли бы передать 1,2 миллиона доз, но их перевозка обошлась бы стране слишком дорого, пояснил министр.

Также Бейшеналиев выразил сожаление по поводу того, что в списке альянса нет трех российских вакцин.

"Самое плохое, что в программу COVAX не включили российские вакцины. Поэтому мы ведем переговоры с Россией, отправили письмо Владимиру Путину, попросив 500 тысяч доз. Российский министр был согласен. Думаю, что в ближайшее время вопрос решится. Для их вакцины наши холодильники подходят", - сказал министр здравоохранения Кыргызстана.

В заключение он отметил, что "для возвращения Кыргызстана к нормальной жизни нужно провести вакцинацию населения".

Напомним, документы на вакцину Pfizer поступили в страну на рассмотрение 11 января.