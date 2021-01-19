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В Кремле назвали "ерундой" слухи о том, что Путин "боится" Навального

© AFP 2018 / HANDOUT
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Навальный, объявленный ранее в розыск, был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл из Берлина.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал задержание Алексея Навального.

© AP Photo / Evgeny Feldman
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Его сторонники утверждают, что Владимир Путин якобы "боится" оппозиционера. Однако это "абсолютная ерунда", заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что задержание Навального — это дело ФСИН, поскольку это у них есть претензии к россиянину. 

"Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии [к Навальному], были нарушены определенные правила <...> В данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России. И не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится - это абсолютная ерунда", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, за последние три года около 18 тысяч раз имели место нарушения правил условного срока. И каждый раз "принимались определенные меры". 

В Кремле также прокомментировали призывы Запада освободить Навального. 

Песков заявил, что Москва не будет обращать на это никакого внимания. 

© AP Photo / Evgeny Feldman
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"Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело. Мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям", — отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, что на днях находящийся в розыске Навальный вернулся в Россию из Германии. Там он лечился в клинике "Шарите". По прилете россиянин был тут же задержан.

О своем намерении это сделать ФСИН сообщала заранее. 

У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".

Первое дело связано с растратой свыше 16 миллионов рублей, второе — с хищением более 30 миллионов рублей.

Теги:
Кремль, Дмитрий Песков, Алексей Навальный, Россия, Владимир Путин



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