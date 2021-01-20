Джо Байден вступил в должность президента США

Байден победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США.

"Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", - сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.

Интересно, что ряд высокопоставленных гостей инаугурации, в том числе избранный вице-президент Камала Харрис, предпочли сегодня надеть фиолетовые вещи.

Эти знаки в одежде гостей перекликаются с призывами к сотрудничеству со стороны команды Байдена. Ранее они уже заявляли, что лейтмотивом церемонии является мысль об объединенной (а не разделенной и враждующей) Америке.

Напомним, демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на ноябрьских выборах республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок. Трамп на инаугурации Байдена присутствовать отказался.