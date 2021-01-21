Какие соцсети Роскомнадзор привлечет к ответственности за призывы к протестам

Теперь социальным сетям грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Роскомнадзор составит административные протоколы за призыв к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, пишет РИА Новости.

"Участие в подобных несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Теперь социальным сетям грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% годовой выручки.

Напомним, 10 января в силу вступила ст. 13.41 КоАП РФ, которая подразумевает ответственность за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов.