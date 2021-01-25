Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. В России представили первый в мире снимок британского штамма коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Данный снимок британского штамма коронавируса был выделен от пациента в декабре 2020 года", - говорится в публикации.

Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

Роспотребнадзор В России показали первый в мире снимок британского штамма COVID-19

По информации Роспотребнадзора, зарегистрированные в Российской Федерации ПЦР-тесты, разработанные их учреждениями, обеспечивают надежное выявление случаев заражения британским вариантом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями.