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В России показали первый в мире снимок британского штамма COVID-19

© CC0 / pixabay
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210125/15859323/V-Rossii-pokazali-pervyy-v-mire-snimok-britanskogo-shtamma-COVID-19.html

Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. В России представили первый в мире снимок британского штамма коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Данный снимок британского штамма коронавируса был выделен от пациента в декабре 2020 года", - говорится в публикации.

Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

В России показали первый в мире снимок британского штамма COVID-19
Роспотребнадзор
В России показали первый в мире снимок британского штамма COVID-19

По информации Роспотребнадзора, зарегистрированные в Российской Федерации ПЦР-тесты, разработанные их учреждениями, обеспечивают надежное выявление случаев заражения британским вариантом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями.

Теги:
пандемия, Россия, Россия, Роспотребнадзор, вакцина "ЭпиВакКорона", вакцинация, Вакцина, Карантин, коронавирус



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