Когда произойдет полное снятие ограничений из-за пандемии - ответ вирусолога

По словам специалиста, большую роль в завершении эпидемии играет вакцинация. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. О том, когда снимут все ограничения из-за коронавируса, рассказал ura.ru сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов, пишет РИА Новости.

По его мнению, это будет летом.

"Окончательно пандемия завершится, когда 70-80 процентов человечества "проконтактируют" с вирусом", - говорится в сообщении.

В конце он добавил, что большую роль в завершении эпидемии играет вакцинация.

Напомним, уже третья по счету российская вакцина против коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Первые две вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" - уже применяются. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию 18 января.