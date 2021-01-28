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Когда произойдет полное снятие ограничений из-за пандемии - ответ вирусолога

© Sputnik / Алексей Майшев
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По словам специалиста, большую роль в завершении эпидемии играет вакцинация. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. О том, когда снимут все ограничения из-за коронавируса, рассказал ura.ru сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов, пишет РИА Новости.

По его мнению, это будет летом.

"Окончательно пандемия завершится, когда 70-80 процентов человечества "проконтактируют" с вирусом", - говорится в сообщении.

В конце он добавил, что большую роль в завершении эпидемии играет вакцинация.

Напомним, уже третья по счету российская вакцина против коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Первые две вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" - уже применяются. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию 18 января.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, вакцинация, Вакцина, Россия, Россия



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