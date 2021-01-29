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В феврале появится однокомпонентная вакцина от COVID "Спутник Лайт"

© Sputnik / Виталий Тимкив
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"Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" появится в феврале, говорится в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

"Вакцина носит название "Спутник лайт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, вакцинация, Вакцина



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