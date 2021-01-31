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В Москве полмиллиона человек записались на вакцинацию от COVID-19 — Cобянин

© Sputnik / Евгений Биятов
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На данный момент уже получили прививку свыше 300 тысяч горожан. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Москве около 500 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса. На данный момент получили прививку свыше 300 тысяч горожан. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привилось уже", - сказал Собянин.
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Напомним: вакцинация добровольцев от коронавируса COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований началась в некоторых клиниках Москвы 5-7 сентября. Первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Минздрав РФ зарегистрировал 11 августа. Она получила название "Спутник V".

Теги:
Сергей Собянин, Москва, Россия, вакцинация, Вакцина



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