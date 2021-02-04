COVID мог распространиться на рынке в Ухане - эксперт ВОЗ

Уханьский рынок "Хуанань", на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Стало известно, где мог распространиться коронавирус и в каких условиях, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Уханьский рынок "Хуанань", на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.

"На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства ... Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть", - рассказал Дедков.

Он отметил, что рынок уже не в том состоянии, в котором был, сейчас он закрыт, идет снос, однако даже сейчас можно сделать такой вывод.

Напомним, в настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин, 29 января карантин завершился, и эксперты начали работу.