Тариф "Как дома": на территории ЕАЭС к 2025 году отменят роуминг — эксперт

Однако, как подчеркнул Арман Шаккалиев , операторы могут столкнуться с рядом проблем, так как у стран слишком разные экономики.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Единый сотовый тариф "Как дома" для России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении начнет действовать на территории ЕАЭС в течение нескольких лет, пишет Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на интервью министра по конкуренции Евразийской экономической комиссии Армана Шаккалиева "Российской газете".

По словам эксперта, плата за роуминг на территориях стран-участников Евразийского экономического союза будет уменьшаться поэтапно.

"Снижение стоимости услуг связи в роуминге будет постепенным и проходить по утвержденному графику", - сказал Шаккалиев.

Однако, как подчеркнул министр, операторы могут столкнуться с рядом проблем, так как у стран слишком разные экономики, например, в России проживают 146 млн жителей, а в Армении — 3 млн. Помимо этого, в государствах ЕАЭС отличаются национальные законодательства по защите персональных данных и присутствуют технологические различия в мобильной связи.

В это связи, считает Шаккалиев, важно найти общее справедливое решение.

"Гражданин Кыргызстана не может постоянно пользоваться домашним тарифом, проживая и работая в России. Мы установим временное ограничение - месяц. Если превышаешь срок — покупай российскую симку, это логично", - пояснил министр.

Также эксперт уточнил, что план по отмене роуминга на территории ЕАЭС намечено реализовать к 2025 году.