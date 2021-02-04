13:11 04 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Девушка держит в руках мобильный телефон

Тариф "Как дома": на территории ЕАЭС к 2025 году отменят роуминг — эксперт

Pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210204/15930339/Tarif-Kak-doma-na-territorii-EAES-k-2025-godu-otmenyat-rouming--ekspert.html

Однако, как подчеркнул Арман Шаккалиев , операторы могут столкнуться с рядом проблем, так как у стран слишком разные экономики.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Единый сотовый тариф "Как дома" для России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении начнет действовать на территории ЕАЭС в течение нескольких лет, пишет Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на интервью министра по конкуренции Евразийской экономической комиссии Армана Шаккалиева "Российской газете".

Ия Малкина
© Sputnik/Виктор Толочко
Малкина об отмене роуминга в ЕАЭС: это поспособствует развитию интеграции

По словам эксперта, плата за роуминг на территориях стран-участников Евразийского экономического союза будет уменьшаться поэтапно.

"Снижение стоимости услуг связи в роуминге будет постепенным и проходить по утвержденному графику", - сказал Шаккалиев.

Однако, как подчеркнул министр, операторы могут столкнуться с рядом проблем, так как у стран слишком разные экономики, например, в России проживают 146 млн жителей, а в Армении — 3 млн. Помимо этого, в государствах ЕАЭС отличаются национальные законодательства по защите персональных данных и присутствуют технологические различия в мобильной связи.

В это связи, считает Шаккалиев, важно найти общее справедливое решение. 

"Гражданин Кыргызстана не может постоянно пользоваться домашним тарифом, проживая и работая в России. Мы установим временное ограничение - месяц. Если превышаешь срок — покупай российскую симку, это логично", - пояснил министр.

Также эксперт уточнил, что план по отмене роуминга на территории ЕАЭС намечено реализовать к 2025 году.

Теги:
сотовая связь, тарифы, ЕАЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Не до коронавируса: в Австралии снова бушуют страшные пожары - фото
Что обсудили посол Узбекистана в РФ и министр ЕЭК Сергей Глазьев
В скором времени будет назначен представитель Узбекистана при ЕЭК
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться