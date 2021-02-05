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Мужчина слушает музыку

Какая песня больше всего мотивировала людей во время пандемии

© AFP 2018 / ED JONES
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210205/15942167/Kakaya-pesnya-bolshe-vsego-motivirovala-lyudey-vo-vremya-pandemii.html

Оказалось, что девять из десяти опрошенных заявили, что музыка играет важную роль в их жизни. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Стало известно, какой песней люди мотивировали себя во время пандемии, пишет Dailymail.

Оказалось, что это композиция группы Queen Don't stop me now.

"Далее по списку Dancing Queen от ABBA и Livin ’On A Prayer Бон Джови", - говорится в сообщении.

А в пятерку лучших вошли Walking On Sunshine от Katrina and the Waves и Good Vibrations группы The Beach Boys.

Известно, что такие выводы сделали во время исследования. Кстати, девять из десяти опрошенных заявили, что музыка играет важную роль в их жизни. Около 85 процентов утверждают, что прослушивание композиций жизненно важно для их психического и физического здоровья.

Чуть менее половины (49%) чувствуют себя счастливыми, когда слушают музыку в течение дня, а треть испытывает прилив позитивной энергии, когда включает свои любимые треки.

Теги:
музыканты, музыкант, музыка, песни, песня, пандемия, коронавирус



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