Какая песня больше всего мотивировала людей во время пандемии

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Стало известно, какой песней люди мотивировали себя во время пандемии, пишет Dailymail.

Оказалось, что это композиция группы Queen Don't stop me now.

"Далее по списку Dancing Queen от ABBA и Livin ’On A Prayer Бон Джови", - говорится в сообщении.

А в пятерку лучших вошли Walking On Sunshine от Katrina and the Waves и Good Vibrations группы The Beach Boys.

Известно, что такие выводы сделали во время исследования. Кстати, девять из десяти опрошенных заявили, что музыка играет важную роль в их жизни. Около 85 процентов утверждают, что прослушивание композиций жизненно важно для их психического и физического здоровья.

Чуть менее половины (49%) чувствуют себя счастливыми, когда слушают музыку в течение дня, а треть испытывает прилив позитивной энергии, когда включает свои любимые треки.