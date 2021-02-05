Три европейских дипломата в ближайшее время покинут Россию — МИД РФ

Россия ожидает от дипмиссий Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонала строгого соблюдения норм международного права.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В российском дипведомстве подтвердили сведения о том, что РФ ходатайствует о высылке из страны Посла Королевства Швеция, временного поверенного в делах Республики Польша и посланника Посольства Федеративной Республики Германия, передает РИА Новости. Эти дипломаты принимали участие в несогласованных акциях в России и поэтому объявлены персонами нон грата. В ближайшее время они покинут страну.

"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россия ожидает от дипмиссий Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонала строгого соблюдения норм международного права.

В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).

В МВД также напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.