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Последствия схода селевого потока

В Индии сошел ледник — погибли 10 человек, больше ста пропали без вести

© Sputnik / Анатолий Устиненко
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В спасательной операции участвуют около сотни индийских военных и 250 сотрудников пограничной полиции. Власти готовы по необходимости задействовать еще 600 человек.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Огромные ледовые массы сошли по горной гималайской реке Алакнанда и вызвали наводнение в высокогорных районах штата. В результате этой катастрофы на гидроэлектростанции "Ришиганга" могли пропасть без вести до 150 человек, передает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала NDTV. 

В связи с наводнением власти Уттаракханда начали эвакуацию поселений, расположенных на берегах реки ниже гидроэлектростанции. Плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.

Пока спасателям удалось найти тела лишь 10 человек, об этом сообщил представитель индо-тибетской пограничной полиции.

В спасательной операции участвуют около сотни индийских военных и 250 сотрудников пограничной полиции. Власти готовы по необходимости задействовать еще 600 человек.

Теги:
погибшие, спасатели, наводнение, Индия



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