Как будут выглядеть медали Олимпиады в Токио — первые фото

Напомним, что соревнование должно было пройти летом 2020-го, однако из-за пандемии все было решено перенести.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Организаторы летней Олимпиады в Токио представили внешний вид медалей, которые будут разыгрываться в 2021 году между спортсменами.

На что здесь стоит обратить внимание: в центре медалей нанесена эмблема токийских игр и традиционный узор итимацу.

Стоит отметить, что подобный дизайн был представлен еще в 2019-м, когда японцы готовились принять у себя Игры-2020.

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Мероприятие должно было пройти прошлым летом, однако пандемия внесла свои коррективы.

Сначала соревнования хотели отменить, а потом решили просто перенести, сохранив за Токио право провести у себя Олимпиаду.

Тогда, в 2019-м, с медалями был связан интересный момент: для их изготовления целых два года местное население собирало неисправные смартфоны, планшеты и компьютеры.

Благодаря совместным усилиям граждане собрали почти 80 тысяч подобных устройств.

Из этих гаджетов извлекались все ценные металлы, которые затем переплавлялись в медали.

Их дизайном, в свою очередь, занялся японец Дзюнъити Каваниси.

И вот пришло время вновь продемонстрировать награды, которыми будут награждены спортсмены в 2021 году за свои достижения.