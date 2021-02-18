В России хотят ввести новый праздничный день

По мнению Хамзаева, здоровый образ жизни стал одним из важнейших элементов национальной идеи в России.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. В России предложили учредить новый праздник - День здорового образа жизни. С этим в письме к главе Минздрава Михаилу Мурашко обратился глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, пишет RT.

"В целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом", — говорится в тексте обращения.

В своем обращении Хамзаев также подчеркнул, что президент России Владимир Путин не раз говорил говорил о задаче популяризации ЗОЖ, который важен для всего народа. По его словам, здоровый образ жизни стал одним из важнейших элементов национальной идеи в России.

Напомним, что Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.

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Это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.