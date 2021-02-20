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Ангела Меркель

Меркель предсказала, когда Земля "одержит победу" над коронавирусом

REUTERS / Hannibal Hanschke
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Вирусологи между тем утверждают, что для остановки стремительного распространения COVID-19 необходимо, чтобы около 60-70% населения планеты имело иммунитет к заболеванию — переболев или привившись.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как скоро человечеству удастся справиться с коронавирусом.

По ее словам, ключ к победе — в вакцинации всего населения планеты.

"Мы видим на примере мутаций, что чем дольше вирус распространяется в больших масштабах, вирус мутирует. Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать, и мы должны очень быстро получить вакцины для COVAX", — отметила Меркель.

Впрочем, пандемия стала проверкой на прочность не только здоровья человечества, но и отношений между странами, а также взаимоотношений между государствами и собственными гражданами.

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Глава немецкого правительства отметила, что Германия намерена поддерживать глобальные усилия по вакцинации жителей планеты, однако необходимо соблюдать баланс между "дипломатией" и обязанностями правительства прививать своих граждан.

Это вопрос справедливости, считает Меркель.

"В любом случае, я считаю, для демократических стран важно, чтобы мы несли ответственность также перед своими гражданами, а не просто использовали произведенные в Европе вакцины в дипломатических и геополитических целях. Должен быть хороший баланс, ни один прием на вакцинацию не должен оказаться под угрозой. Я хочу это отметить, и об этом была дискуссия", — заявила Меркель.

Между тем ученые вычислили, сколько именно людей должны выработать иммунитет к COVID-19, чтобы остановить распространение заболевания — 60-70%.

Получить иммунитет можно или переболев естественным путем, или пройдя вакцинацию.

Теги:
пандемия, коронавирус, Вакцина, вакцинация, Германия, Ангела Меркель



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