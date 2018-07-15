Сборная Франции по футболу победила хорватов в финале ЧМ-2018 в России

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв команду Хорватии в финале чемпионата мира в России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:2.