Кто-то демонтировал и увез ее ночью в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения засняли трактор. На кадрах в ковше видна та самая пушка.Кто осквернил мемориал советским воинам? Как новость восприняли националисты? И сможет ли кто-то остановить вандалов в Латвии? Ответов на эти вопросы нет до сих пор. Местные жители озвучивают свои предположения - смотрите кадры.
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В Латвии осквернили еще один памятник советским воинам
Очередное чудовищное надругательство над памятью советским солдатам произошло в латвийском городе Екабпилсе. Ночью с местного мемориала исчезла пушка.
Кто-то демонтировал и увез ее ночью в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения засняли трактор. На кадрах в ковше видна та самая пушка.
Кто осквернил мемориал советским воинам? Как новость восприняли националисты? И сможет ли кто-то остановить вандалов в Латвии? Ответов на эти вопросы нет до сих пор. Местные жители озвучивают свои предположения - смотрите кадры.