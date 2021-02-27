https://uz.sputniknews.ru/20210227/16088950.html

В Латвии осквернили еще один памятник советским воинам

В Латвии осквернили еще один памятник советским воинам

Очередное чудовищное надругательство над памятью советским солдатам произошло в латвийском городе Екабпилсе. Ночью с местного мемориала исчезла пушка. 27.02.2021, Sputnik Узбекистан

2021-02-27T14:53+0500

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Кто-то демонтировал и увез ее ночью в неизвестном направлении. Камеры видеонаблюдения засняли трактор. На кадрах в ковше видна та самая пушка.Кто осквернил мемориал советским воинам? Как новость восприняли националисты? И сможет ли кто-то остановить вандалов в Латвии? Ответов на эти вопросы нет до сих пор. Местные жители озвучивают свои предположения - смотрите кадры.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

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