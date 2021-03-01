https://uz.sputniknews.ru/20210301/Investor-iz-Yuzhnoy-Korei-postroit-trenirovochnyy-lager-v-Tashoblasti-16100423.html

Инвестор из Южной Кореи построит тренировочный лагерь в Ташобласти

Инвестор из Южной Кореи построит тренировочный лагерь в Ташобласти

Проект, который называется "Парк обучения выживанию и спасению", стоит 42 млн долларов США. Предполагается создание 400 рабочих мест. 01.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-01T16:37+0500

2021-03-01T16:37+0500

2021-03-01T21:27+0500

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Чирчике будет построен тренировочный лагерь для сотрудников сферы авиации, сообщили в администрации столичного региона.Соответствующий документ подписали на днях и. о. хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов и вице-президент южнокорейской компании INSTAR CO LTD Сонг До Хум.В тренировочном лагере специалисты авиационной сферы будут проходить обучение, повышать квалификацию, участвовать в занятиях для эффективной защиты от чрезвычайных ситуаций.

южная корея

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подписание документов, сотрудничество, узбекистан, южная корея, инвестиции, в узбекистане