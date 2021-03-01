ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Чирчике будет построен тренировочный лагерь для сотрудников сферы авиации, сообщили в администрации столичного региона.Соответствующий документ подписали на днях и. о. хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов и вице-президент южнокорейской компании INSTAR CO LTD Сонг До Хум.В тренировочном лагере специалисты авиационной сферы будут проходить обучение, повышать квалификацию, участвовать в занятиях для эффективной защиты от чрезвычайных ситуаций.
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Инвестор из Южной Кореи построит тренировочный лагерь в Ташобласти