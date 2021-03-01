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https://uz.sputniknews.ru/20210301/Investor-iz-Yuzhnoy-Korei-postroit-trenirovochnyy-lager-v-Tashoblasti-16100423.html
Инвестор из Южной Кореи построит тренировочный лагерь в Ташобласти
Инвестор из Южной Кореи построит тренировочный лагерь в Ташобласти
Проект, который называется "Парк обучения выживанию и спасению", стоит 42 млн долларов США. Предполагается создание 400 рабочих мест. 01.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-01T16:37+0500
2021-03-01T21:27+0500
подписание документов
сотрудничество
узбекистан
южная корея
инвестиции
в узбекистане
общество
экономика
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Чирчике будет построен тренировочный лагерь для сотрудников сферы авиации, сообщили в администрации столичного региона.Соответствующий документ подписали на днях и. о. хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов и вице-президент южнокорейской компании INSTAR CO LTD Сонг До Хум.В тренировочном лагере специалисты авиационной сферы будут проходить обучение, повышать квалификацию, участвовать в занятиях для эффективной защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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подписание документов, сотрудничество, узбекистан, южная корея, инвестиции, в узбекистане

Инвестор из Южной Кореи построит тренировочный лагерь в Ташобласти

16:37 01.03.2021 (обновлено: 21:27 01.03.2021)
2724
© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиХоким Ташобласти Даврон Хидоятов подписал меморандум с вице-президентом корейской компании INSTAR CO LTD Корея Сонг до Хумом
Хоким Ташобласти Даврон Хидоятов подписал меморандум с вице-президентом корейской компании INSTAR CO LTD Корея Сонг до Хумом - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2021
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Проект, который называется "Парк обучения выживанию и спасению", стоит 42 млн долларов США. Предполагается создание 400 рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Чирчике будет построен тренировочный лагерь для сотрудников сферы авиации, сообщили в администрации столичного региона.
Соответствующий документ подписали на днях и. о. хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов и вице-президент южнокорейской компании INSTAR CO LTD Сонг До Хум.
Проект, который называется "Парк обучения выживанию и спасению", стоит 42 млн долларов США. Предполагается создание 400 рабочих мест.
В тренировочном лагере специалисты авиационной сферы будут проходить обучение, повышать квалификацию, участвовать в занятиях для эффективной защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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