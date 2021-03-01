https://uz.sputniknews.ru/20210301/Ustanovleny-skidki-na-poezdki-po-Uzbekistanu-na-poezde-i-samolete-16099384.html

Установлены скидки на поездки по Узбекистану на поезде и самолете

Установлены скидки на поездки по Узбекистану на поезде и самолете

При покупке турпакета "Путешествие из Ферганской долины в древний город Хива" для семьи из 5 человек на 6,6 млн сумов (авиаперелет + гостиничные услуги)... 01.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-01T15:22+0500

2021-03-01T15:22+0500

2021-03-01T19:38+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Кабмин республики утвердил порядок использования льгот и субсидий, а также размер местных туристических сборов, взимаемых с граждан за проживание. Об этом сообщает Госкомтуризма.Также на 15% понижается цена билетов на поезд и на 10% — на гостиничные услуги, если они приобретены у туроператоров.Например, при покупке турпакета "Путешествие из Ферганской долины в древний город Хива" для семьи из 5 человек на 6,6 млн сумов (авиаперелет + гостиничные услуги) туроператор предоставляет скидку в размере 2 млн сумов за счет государственных субсидий.Максимальную сумму субсидируемых авиа- и железнодорожных маршрутов, а также стоимость авиабилетов и проживания в гостиницах определяет Специальная комиссия.Размер местного туристического сбора за проживание составляет 0,4% от базовой суммы расчета или 980 сумов.В Госкомтуризме отмечают, что налоговые льготы, введенные в 2020 году, продлят до конца 2021-го.

/20210211/Vnutrenniy-turizm-v-Uzbekistane-kakie-skidki-predlozhat-puteshestvennikam-15977763.html

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