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https://uz.sputniknews.ru/20210301/Ustanovleny-skidki-na-poezdki-po-Uzbekistanu-na-poezde-i-samolete-16099384.html
Установлены скидки на поездки по Узбекистану на поезде и самолете
Установлены скидки на поездки по Узбекистану на поезде и самолете
При покупке турпакета "Путешествие из Ферганской долины в древний город Хива" для семьи из 5 человек на 6,6 млн сумов (авиаперелет + гостиничные услуги)... 01.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-01T15:22+0500
2021-03-01T19:38+0500
скидки
узбекистан
путешествие
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в узбекистане
туризм
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Кабмин республики утвердил порядок использования льгот и субсидий, а также размер местных туристических сборов, взимаемых с граждан за проживание. Об этом сообщает Госкомтуризма.Также на 15% понижается цена билетов на поезд и на 10% — на гостиничные услуги, если они приобретены у туроператоров.Например, при покупке турпакета "Путешествие из Ферганской долины в древний город Хива" для семьи из 5 человек на 6,6 млн сумов (авиаперелет + гостиничные услуги) туроператор предоставляет скидку в размере 2 млн сумов за счет государственных субсидий.Максимальную сумму субсидируемых авиа- и железнодорожных маршрутов, а также стоимость авиабилетов и проживания в гостиницах определяет Специальная комиссия.Размер местного туристического сбора за проживание составляет 0,4% от базовой суммы расчета или 980 сумов.В Госкомтуризме отмечают, что налоговые льготы, введенные в 2020 году, продлят до конца 2021-го.
/20210211/Vnutrenniy-turizm-v-Uzbekistane-kakie-skidki-predlozhat-puteshestvennikam-15977763.html
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скидки, узбекистан, путешествие, госкомтуризм, туризм, в узбекистане

Установлены скидки на поездки по Узбекистану на поезде и самолете

15:22 01.03.2021 (обновлено: 19:38 01.03.2021)
22597
© PixabayКупе пассажирского поезда
Купе пассажирского поезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2021
© Pixabay
При покупке турпакета "Путешествие из Ферганской долины в древний город Хива" для семьи из 5 человек на 6,6 млн сумов (авиаперелет + гостиничные услуги) туроператор предоставляет скидку в размере 2 млн сумов за счет государственных субсидий.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Кабмин республики утвердил порядок использования льгот и субсидий, а также размер местных туристических сборов, взимаемых с граждан за проживание. Об этом сообщает Госкомтуризма.
Так, билеты на новые рейсы будут продаваться со скидкой 25%, а если билет будет приобретен через туроператоров, предполагается дополнительная скидка в 15%. Таким образом, путешественникам придется оплатить лишь 60% от стоимости билета.
Также на 15% понижается цена билетов на поезд и на 10% — на гостиничные услуги, если они приобретены у туроператоров.
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Внутренний туризм в Узбекистане: какие скидки предложат путешественникам
11 Февраля, 11:31
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Например, при покупке турпакета "Путешествие из Ферганской долины в древний город Хива" для семьи из 5 человек на 6,6 млн сумов (авиаперелет + гостиничные услуги) туроператор предоставляет скидку в размере 2 млн сумов за счет государственных субсидий.
Максимальную сумму субсидируемых авиа- и железнодорожных маршрутов, а также стоимость авиабилетов и проживания в гостиницах определяет Специальная комиссия.
Размер местного туристического сбора за проживание составляет 0,4% от базовой суммы расчета или 980 сумов.
В Госкомтуризме отмечают, что налоговые льготы, введенные в 2020 году, продлят до конца 2021-го.
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