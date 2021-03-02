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https://uz.sputniknews.ru/20210302/Prezident-obsudil-s-sovetnikom-kontseptsiyu-dolgosrochnoy-strategii-ekonomicheskikh-reform-16113689.html
Президент обсудил с советником концепцию долгосрочной стратегии экономических реформ
Президент обсудил с советником концепцию долгосрочной стратегии экономических реформ
Отдельное внимание уделили вопросам дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды, трансформации предприятий с государственной долей... 02.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-02T19:32+0500
2021-03-02T19:32+0500
узбекистан
экономика
встреча
шавкат мирзиёев
в узбекистане
экономика
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял своего советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти, сообщает пресс-служба администрации президента.Глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать тщательно подготавливать и в последующем практически реализовывать "дорожную карту" и другие важные концептуальные документы по приоритетным направлениям.Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды, трансформации предприятий с государственной долей, подготовки высококвалифицированных кадров.В пресс-службе президента напомнили, что до назначения советником главы Узбекистана Сума Чакрабарти восемь лет занимал пост президента Европейского банка реконструкции и развития.
/20210112/Le-Figaro-Uzbekistanu-udalos-izbezhat-ekonomicheskoy-retsessii-v-2020-godu-15767516.html
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узбекистан, экономика, встреча, шавкат мирзиёев, в узбекистане

Президент обсудил с советником концепцию долгосрочной стратегии экономических реформ

19:32 02.03.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 марта принял своего советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 марта принял своего советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отдельное внимание уделили вопросам дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды, трансформации предприятий с государственной долей, подготовки высококвалифицированных кадров.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял своего советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти, сообщает пресс-служба администрации президента.
Чакрабарти озвучил предложения и рекомендации по подготовке стратегии экономических реформ в Узбекистане на долгосрочную перспективу, совершенствованию системы государственного управления, расширению взаимовыгодных отношений Узбекистана с зарубежными партнерами.
Глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать тщательно подготавливать и в последующем практически реализовывать "дорожную карту" и другие важные концептуальные документы по приоритетным направлениям.
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Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего улучшения инвестиционного климата и деловой среды, трансформации предприятий с государственной долей, подготовки высококвалифицированных кадров.
В пресс-службе президента напомнили, что до назначения советником главы Узбекистана Сума Чакрабарти восемь лет занимал пост президента Европейского банка реконструкции и развития.
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