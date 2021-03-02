https://uz.sputniknews.ru/20210302/Saida-Mirzieva-prizvala-uchastnikov-kluba-Zakovat-stremitsya-k-svoim-tselyam-16111196.html

Саида Мирзиёева призвала участников клуба "Заковат" стремиться к своим целям

Саида Мирзиёева призвала участников клуба "Заковат" стремиться к своим целям

В Ташкенте состоялся кастинг интеллектуального турнира "Заковат". Более 13 тысяч человек из столицы и столичной области поборются за главный приз — 1,7 млрд... 02.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-02T15:54+0500

2021-03-02T15:54+0500

2021-03-02T16:01+0500

комил алламжонов

узбекистан

турнир

саида мирзиёева

в узбекистане

общество

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Интеллектуальный кастинг клуба "Заковат" собрал в Ледовом дворце "Хумо Арена" более 7 тысяч молодых людей из Ташкента и Ташкентской области, чтобы определить уровень знаний претендентов и разделить их по командам.Турнир начался с красочного светового представления и шоу пиротехники. На сцене выступили популярные исполнители — к примеру, Сабина Мустаева, DJ Piligrim, Шохрух. Последний, кстати, исполнил гимн клуба "Заковат", в котором призвал молодежь верить в свои силы, идти к знаниям, верить в мечту и достигать поставленных целей.С приветственным словом к участникам мероприятия обратились председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева.Алламжонов призвал молодежь не бояться самых смелых планов и целей, подчеркнув, что любой человек способен достичь любых высот, если будет упорно трудиться и верить в свои силы.Саида Мирзиёева отметила важность такой объединяющей силы, как стремление к знаниям, при этом отдельно отметила, что среди участников интеллектуального первенства много девушек.Интеллектуальный кастинг состоял из 40 вопросов. Во время сессии вопросов-ответов связь в Ледовом дворце отсутствовала, так что поискать подсказку в Интернете было невозможно.Учитывая большое количество желающих вступить в клуб "Заковат" по всей стране, было решено провести аналогичные кастинги и в регионах республики.

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комил алламжонов, узбекистан, турнир, саида мирзиёева, в узбекистане