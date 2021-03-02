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https://uz.sputniknews.ru/20210302/Saida-Mirzieva-prizvala-uchastnikov-kluba-Zakovat-stremitsya-k-svoim-tselyam-16111196.html
Саида Мирзиёева призвала участников клуба "Заковат" стремиться к своим целям
Саида Мирзиёева призвала участников клуба "Заковат" стремиться к своим целям
В Ташкенте состоялся кастинг интеллектуального турнира "Заковат". Более 13 тысяч человек из столицы и столичной области поборются за главный приз — 1,7 млрд... 02.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-02T15:54+0500
2021-03-02T16:01+0500
комил алламжонов
узбекистан
турнир
саида мирзиёева
в узбекистане
общество
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Интеллектуальный кастинг клуба "Заковат" собрал в Ледовом дворце "Хумо Арена" более 7 тысяч молодых людей из Ташкента и Ташкентской области, чтобы определить уровень знаний претендентов и разделить их по командам.Турнир начался с красочного светового представления и шоу пиротехники. На сцене выступили популярные исполнители — к примеру, Сабина Мустаева, DJ Piligrim, Шохрух. Последний, кстати, исполнил гимн клуба "Заковат", в котором призвал молодежь верить в свои силы, идти к знаниям, верить в мечту и достигать поставленных целей.С приветственным словом к участникам мероприятия обратились председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева.Алламжонов призвал молодежь не бояться самых смелых планов и целей, подчеркнув, что любой человек способен достичь любых высот, если будет упорно трудиться и верить в свои силы.Саида Мирзиёева отметила важность такой объединяющей силы, как стремление к знаниям, при этом отдельно отметила, что среди участников интеллектуального первенства много девушек.Интеллектуальный кастинг состоял из 40 вопросов. Во время сессии вопросов-ответов связь в Ледовом дворце отсутствовала, так что поискать подсказку в Интернете было невозможно.Учитывая большое количество желающих вступить в клуб "Заковат" по всей стране, было решено провести аналогичные кастинги и в регионах республики.
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комил алламжонов, узбекистан, турнир, саида мирзиёева, в узбекистане

Саида Мирзиёева призвала участников клуба "Заковат" стремиться к своим целям

15:54 02.03.2021 (обновлено: 16:01 02.03.2021)
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© Пресс-служба Интеллектуального фонда "Заковат" / Mukhitdin AleeВ ледовом дворце "Хумо Арена" состоялось торжественное открытие турнира "Заковат"
В ледовом дворце Хумо Арена состоялось торжественное открытие турнира Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2021
© Пресс-служба Интеллектуального фонда "Заковат" / Mukhitdin Alee
В Ташкенте состоялся кастинг интеллектуального турнира "Заковат". Более 13 тысяч человек из столицы и столичной области поборются за главный приз — 1,7 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Интеллектуальный кастинг клуба "Заковат" собрал в Ледовом дворце "Хумо Арена" более 7 тысяч молодых людей из Ташкента и Ташкентской области, чтобы определить уровень знаний претендентов и разделить их по командам.
Членами клуба пожелали стать более 13 тысяч человек: почти 2 тысячи были зарегистрированы в составе команд, свыше 11 тысяч подали индивидуальные заявки.
Турнир начался с красочного светового представления и шоу пиротехники. На сцене выступили популярные исполнители — к примеру, Сабина Мустаева, DJ Piligrim, Шохрух. Последний, кстати, исполнил гимн клуба "Заковат", в котором призвал молодежь верить в свои силы, идти к знаниям, верить в мечту и достигать поставленных целей.
© Пресс-служба Интеллектуального фонда "Заковат" / Mukhitdin AleeВ Ледовом дворце "Хумо Арена" состоялось торжественное открытие турнира "Заковат"
В Ледовом дворце Хумо Арена состоялось торжественное открытие турнира Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Пресс-служба Интеллектуального фонда "Заковат" / Mukhitdin Alee
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева.
Алламжонов призвал молодежь не бояться самых смелых планов и целей, подчеркнув, что любой человек способен достичь любых высот, если будет упорно трудиться и верить в свои силы.
© Пресс-служба Интеллектуального фонда "Заковат" / Mukhitdin AleeВ Ледовом дворце "Хумо Арена" состоялось торжественное открытие турнира "Заковат"
В Ледовом дворце Хумо Арена состоялось торжественное открытие турнира Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Пресс-служба Интеллектуального фонда "Заковат" / Mukhitdin Alee
Саида Мирзиёева отметила важность такой объединяющей силы, как стремление к знаниям, при этом отдельно отметила, что среди участников интеллектуального первенства много девушек.
"Это потрясающе, когда люди, такие разные — разного возраста и положения, с разными взглядами на жизнь и разными характерами, студенты, рабочие, служащие, пенсионеры — объединяются во имя знаний", — отметила она.
© Пресс-служба Интеллектуального фонда "Заковат" / Mukhitdin AleeВ Ледовом дворце "Хумо Арена" состоялось торжественное открытие турнира "Заковат"
В Ледовом дворце Хумо Арена состоялось торжественное открытие турнира Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Пресс-служба Интеллектуального фонда "Заковат" / Mukhitdin Alee
Интеллектуальный кастинг состоял из 40 вопросов. Во время сессии вопросов-ответов связь в Ледовом дворце отсутствовала, так что поискать подсказку в Интернете было невозможно.
Учитывая большое количество желающих вступить в клуб "Заковат" по всей стране, было решено провести аналогичные кастинги и в регионах республики.
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