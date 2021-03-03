Sputnik провел душевный эксперимент, чтобы убедиться, что ласковое слово всякому приятно. В адрес прохожих звучали комплименты. Кто-то смущался, кто-то отвечал взаимностью в ответ. А кто-то был искренне тронут."Спасибо, что обратили внимание", - сказала женщина-дворник в ответ на благодарность за то, что делает город чище.Дарите друг другу комплименты, будьте добрее, тем более что впереди череда радостных праздничных событий.
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"И утке приятно": как люди реагируют на комплименты - видео
Корреспондент Sputnik дарит прохожим комплименты от всей души. Ищите себя на видео и дарите друг другу радость каждый день!
Sputnik провел душевный эксперимент, чтобы убедиться, что ласковое слово всякому приятно. В адрес прохожих звучали комплименты. Кто-то смущался, кто-то отвечал взаимностью в ответ. А кто-то был искренне тронут.
"Спасибо, что обратили внимание", - сказала женщина-дворник в ответ на благодарность за то, что делает город чище.
Дарите друг другу комплименты, будьте добрее, тем более что впереди череда радостных праздничных событий.