https://uz.sputniknews.ru/20210303/16119396.html

"И утке приятно": как люди реагируют на комплименты - видео

"И утке приятно": как люди реагируют на комплименты - видео

Корреспондент Sputnik дарит прохожим комплименты от всей души. Ищите себя на видео и дарите друг другу радость каждый день! 03.03.2021, Sputnik Узбекистан

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Sputnik провел душевный эксперимент, чтобы убедиться, что ласковое слово всякому приятно. В адрес прохожих звучали комплименты. Кто-то смущался, кто-то отвечал взаимностью в ответ. А кто-то был искренне тронут."Спасибо, что обратили внимание", - сказала женщина-дворник в ответ на благодарность за то, что делает город чище.Дарите друг другу комплименты, будьте добрее, тем более что впереди череда радостных праздничных событий.

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