https://uz.sputniknews.ru/20210303/Frantsuzskaya-kompaniya-moderniziruet-tsentralizovannuyu-teploset-Tashkenta-16119646.html

Французская компания модернизирует централизованную теплосеть Ташкента

Французская компания модернизирует централизованную теплосеть Ташкента

Совместный узбекистано-французский проект рассчитан на 30 лет и предусматривает эксплуатацию, обслуживание и модернизацию централизованной тепловой сети... 03.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-03T16:45+0500

2021-03-03T16:45+0500

2021-03-03T16:54+0500

сотрудничество

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в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Хоким Ташкента встретился с представителем французской компании Veolia Маликой Гендури, сообщили в пресс-службе столичной администрации.С сентября этого года в системе теплоснабжения столицы запланирован ряд изменений и обновлений. В частности, проект изменит управление работой в системе, вместе с тем он предусматривает выход на новый этап технического, технологического обновления и методов работы.Если процесс изучения документов, получения соответствующих заключений и достижения договоренностей с компетентными организациями будет завершен в течение марта-апреля, то соответствующее соглашение подпишут в мае, а практическая реализация стартует в сентябре.

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сотрудничество, хокимият ташкента, ташкент, франция, в узбекистане