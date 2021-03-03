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https://uz.sputniknews.ru/20210303/V-Navoiyskoy-i-Andizhanskoy-oblastyakh--novye-glavy-UVD-16117131.html
В Навоийской и Андижанской областях — новые главы УВД
В Навоийской и Андижанской областях — новые главы УВД
В структуре МВД — очередная перестановка кадров: сменились начальники сразу двух управлений внутренних дел. 03.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-03T13:20+0500
2021-03-03T13:36+0500
навоийская область
андижанская область
назначение
мвд узбекистана
в узбекистане
общество
отставки и назначения в узбекистане
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https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16117131.jpg?159715101614760566
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана подписал документ, в соответствии с которым в двух регионах Узбекистана назначены новые начальники управлений внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.Приказом главы ведомства полковник Азат Дамирович Тасбаев назначен начальником УВД Навоийской области. Ранее он возглавлял УВД Андижанской области.На пост же начальника УВД Андижанской области утвержден полковник Аюбхон Тошхужаевич Рахматуллаев, который до этого назначения возглавлял департамент финансового и материально-технического снабжения МВД.Напомним, месяц назад в Главном управлении исполнения наказаний МВД был назначен новый начальник. Этот пост занял полковник Рустам Турсунов, который ранее занимал должность начальника УВД Навоийской области.
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навоийская область, андижанская область, назначение, мвд узбекистана, в узбекистане, отставки и назначения в узбекистане

В Навоийской и Андижанской областях — новые главы УВД

13:20 03.03.2021 (обновлено: 13:36 03.03.2021)
173
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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В структуре МВД — очередная перестановка кадров: сменились начальники сразу двух управлений внутренних дел.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана подписал документ, в соответствии с которым в двух регионах Узбекистана назначены новые начальники управлений внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Приказом главы ведомства полковник Азат Дамирович Тасбаев назначен начальником УВД Навоийской области. Ранее он возглавлял УВД Андижанской области.
Начальником УВД Навоийской области стал полковник Азат Тасбаев
Начальником УВД Навоийской области стал полковник Азат Тасбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
На пост же начальника УВД Андижанской области утвержден полковник Аюбхон Тошхужаевич Рахматуллаев, который до этого назначения возглавлял департамент финансового и материально-технического снабжения МВД.
УВД Андижанской области возглавил полковник Аюбхон Рахматуллаев
УВД Андижанской области возглавил полковник Аюбхон Рахматуллаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
Напомним, месяц назад в Главном управлении исполнения наказаний МВД был назначен новый начальник. Этот пост занял полковник Рустам Турсунов, который ранее занимал должность начальника УВД Навоийской области.
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