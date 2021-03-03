https://uz.sputniknews.ru/20210303/Verkhovnyy-sud-smyagchil-nakazanie-16-osuzhdennym-zhenschinam-16116740.html

Верховный суд смягчил наказание 16 осужденным женщинам

Верховный суд смягчил наказание 16 осужденным женщинам

Омбудсмен Феруза Эшматова, которая также присутствовала на заседаниях, проконтролирует процесс реабилитации освобожденных и их трудоустройства. 03.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-03T12:53+0500

2021-03-03T12:53+0500

2021-03-03T12:53+0500

верховный суд узбекистана

женщины

помилование

узбекистан

тюрьма

в узбекистане

общество

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Накануне праздника Верховный суд Узбекистана рассмотрел кассационные заявления 16 осужденных женщин, приговоренных к лишению свободы за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, сообщает УзА.Оступившиеся уже отбыли основную часть наказания и искренне сожалеют о содеянном, о каждой из них имеются положительных отзывы от руководства пенитенциарных учреждений.Нужно отметить, что досрочно освободить рекомендуют только тех, кто сделал правильный вывод из своей ошибки.Учитывая признание и раскаяние в содеянном, а также возраст осужденных, суд постановил полностью освободить от наказания 14 женщин, остальным - смягчить наказание.Омбудсмен Феруза Эшматова, которая также присутствовала на заседаниях, проконтролирует процесс реабилитации освобожденных и их трудоустройства.

/20210128/Prezident-Uzbekistana-teper-mozhet-pomilovat-osuzhdennykh-bez-ikh-prosheniya-15887873.html

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верховный суд узбекистана, женщины, помилование, узбекистан, тюрьма, в узбекистане