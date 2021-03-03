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https://uz.sputniknews.ru/20210303/Verkhovnyy-sud-smyagchil-nakazanie-16-osuzhdennym-zhenschinam-16116740.html
Верховный суд смягчил наказание 16 осужденным женщинам
Верховный суд смягчил наказание 16 осужденным женщинам
Омбудсмен Феруза Эшматова, которая также присутствовала на заседаниях, проконтролирует процесс реабилитации освобожденных и их трудоустройства. 03.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-03T12:53+0500
2021-03-03T12:53+0500
верховный суд узбекистана
женщины
помилование
узбекистан
тюрьма
в узбекистане
общество
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Накануне праздника Верховный суд Узбекистана рассмотрел кассационные заявления 16 осужденных женщин, приговоренных к лишению свободы за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, сообщает УзА.Оступившиеся уже отбыли основную часть наказания и искренне сожалеют о содеянном, о каждой из них имеются положительных отзывы от руководства пенитенциарных учреждений.Нужно отметить, что досрочно освободить рекомендуют только тех, кто сделал правильный вывод из своей ошибки.Учитывая признание и раскаяние в содеянном, а также возраст осужденных, суд постановил полностью освободить от наказания 14 женщин, остальным - смягчить наказание.Омбудсмен Феруза Эшматова, которая также присутствовала на заседаниях, проконтролирует процесс реабилитации освобожденных и их трудоустройства.
/20210128/Prezident-Uzbekistana-teper-mozhet-pomilovat-osuzhdennykh-bez-ikh-prosheniya-15887873.html
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верховный суд узбекистана, женщины, помилование, узбекистан, тюрьма, в узбекистане

Верховный суд смягчил наказание 16 осужденным женщинам

12:53 03.03.2021
145
© SERGEI SUPINSKYТюрьма
Тюрьма - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2021
© SERGEI SUPINSKY
Омбудсмен Феруза Эшматова, которая также присутствовала на заседаниях, проконтролирует процесс реабилитации освобожденных и их трудоустройства.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Накануне праздника Верховный суд Узбекистана рассмотрел кассационные заявления 16 осужденных женщин, приговоренных к лишению свободы за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, сообщает УзА.
Каждое обращение было изучено в рамках закона на открытых судебных заседаниях под председательством зампредседателя Верховного суда Икрама Муслимова.
Оступившиеся уже отбыли основную часть наказания и искренне сожалеют о содеянном, о каждой из них имеются положительных отзывы от руководства пенитенциарных учреждений.
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Нужно отметить, что досрочно освободить рекомендуют только тех, кто сделал правильный вывод из своей ошибки.
Учитывая признание и раскаяние в содеянном, а также возраст осужденных, суд постановил полностью освободить от наказания 14 женщин, остальным - смягчить наказание.
Омбудсмен Феруза Эшматова, которая также присутствовала на заседаниях, проконтролирует процесс реабилитации освобожденных и их трудоустройства.
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