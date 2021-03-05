https://uz.sputniknews.ru/20210305/Situatsionnyy-tsentr-nachal-rabotat-v-Gosudarstvennom-tamozhennom-komitete-16139138.html

Ситуационный центр начал работать в Государственном таможенном комитете

Ситуационный центр начал работать в Государственном таможенном комитете

Центр будет координировать деятельность приграничных таможенных постов, в том числе постов в международных аэропортах. 05.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-05T16:12+0500

2021-03-05T16:12+0500

2021-03-05T16:13+0500

узбекистан

государственный таможенный комитет

таможенники

в узбекистане

общество

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Государственном таможенном комитете открылся Ситуационный центр в составе вновь созданного Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита, сообщили в пресс-службе ведомства. Инициативу ГТК поддержали в Управлении ООН по наркотикам и преступности.Сотрудники таможни смогут собирать, обобщать, обрабатывать различные данные централизованно, противодействовать потенциальным рискам и угрозам, а также принимать своевременные превентивные меры.Центр будет координировать деятельность приграничных таможенных постов, в том числе постов в международных аэропортах.Ситуационный центр будет осуществлять контроль и мониторинг граждан, товаров и транспортных средств, движущихся по системе двойного — зеленого и красного коридоров, введенной на приграничных таможенных постах. А также запланировано сотрудничество с правоохранительными органами Узбекистана и зарубежных стран.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

узбекистан, государственный таможенный комитет, таможенники, в узбекистане