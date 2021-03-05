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https://uz.sputniknews.ru/20210305/Situatsionnyy-tsentr-nachal-rabotat-v-Gosudarstvennom-tamozhennom-komitete-16139138.html
Ситуационный центр начал работать в Государственном таможенном комитете
Ситуационный центр начал работать в Государственном таможенном комитете
Центр будет координировать деятельность приграничных таможенных постов, в том числе постов в международных аэропортах. 05.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-05T16:12+0500
2021-03-05T16:13+0500
узбекистан
государственный таможенный комитет
таможенники
в узбекистане
общество
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Государственном таможенном комитете открылся Ситуационный центр в составе вновь созданного Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита, сообщили в пресс-службе ведомства. Инициативу ГТК поддержали в Управлении ООН по наркотикам и преступности.Сотрудники таможни смогут собирать, обобщать, обрабатывать различные данные централизованно, противодействовать потенциальным рискам и угрозам, а также принимать своевременные превентивные меры.Центр будет координировать деятельность приграничных таможенных постов, в том числе постов в международных аэропортах.Ситуационный центр будет осуществлять контроль и мониторинг граждан, товаров и транспортных средств, движущихся по системе двойного — зеленого и красного коридоров, введенной на приграничных таможенных постах. А также запланировано сотрудничество с правоохранительными органами Узбекистана и зарубежных стран.
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узбекистан, государственный таможенный комитет, таможенники, в узбекистане

Ситуационный центр начал работать в Государственном таможенном комитете

16:12 05.03.2021 (обновлено: 16:13 05.03.2021)
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© Официальный сайт ГТК РУзОкрытие Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Окрытие Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2021
© Официальный сайт ГТК РУз
Центр будет координировать деятельность приграничных таможенных постов, в том числе постов в международных аэропортах.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Государственном таможенном комитете открылся Ситуационный центр в составе вновь созданного Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита, сообщили в пресс-службе ведомства. Инициативу ГТК поддержали в Управлении ООН по наркотикам и преступности.
В Центре будут работать высококвалифицированные кадры —  офицеры прошедшие специальную подготовку в сфере ведения анализа и планирования.
Сотрудники таможни смогут собирать, обобщать, обрабатывать различные данные централизованно, противодействовать потенциальным рискам и угрозам, а также принимать своевременные превентивные меры.
© Официальный сайт ГТК РУзОкрытие Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Окрытие Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Официальный сайт ГТК РУз
Центр будет координировать деятельность приграничных таможенных постов, в том числе постов в международных аэропортах.
© Официальный сайт ГТК РУзОкрытие Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
Окрытие Ситуационного центра Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Официальный сайт ГТК РУз
Ситуационный центр будет осуществлять контроль и мониторинг граждан, товаров и транспортных средств, движущихся по системе двойного — зеленого и красного коридоров, введенной на приграничных таможенных постах. А также запланировано сотрудничество с правоохранительными органами Узбекистана и зарубежных стран.
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