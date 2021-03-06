Кошкин дом появился в Москве. Чем он полезен для горожан — видео

В предложенных здесь условиях работать легче и комфортнее, считают посетители этого необычного коворкинга. Сама обстановка располагает к продуктивному труду, а утомление можно снять пет-терапией: пушистых помощников здесь много.Всех животные — после осмотра ветеринара, они чистые и здоровые.
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В новом московском коворкинге — с десяток хвостатых героев, готовых делиться теплом и нежностью со своими гостями.
В предложенных здесь условиях работать легче и комфортнее, считают посетители этого необычного коворкинга. Сама обстановка располагает к продуктивному труду, а утомление можно снять пет-терапией: пушистых помощников здесь много.
Всех животные — после осмотра ветеринара, они чистые и здоровые.