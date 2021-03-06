https://uz.sputniknews.ru/20210306/16144569.html

Кошкин дом появился в Москве. Чем он полезен для горожан — видео

Кошкин дом появился в Москве. Чем он полезен для горожан — видео

В новом московском коворкинге — с десяток хвостатых героев, готовых делиться теплом и нежностью со своими гостями. 06.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-06T17:29+0500

2021-03-06T17:29+0500

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В предложенных здесь условиях работать легче и комфортнее, считают посетители этого необычного коворкинга. Сама обстановка располагает к продуктивному труду, а утомление можно снять пет-терапией: пушистых помощников здесь много.Всех животные — после осмотра ветеринара, они чистые и здоровые.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео