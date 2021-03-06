https://uz.sputniknews.ru/20210306/Otbrosa-obschestva-ne-udastsya-prevratit-v-zvezdu-16143493.html

Отброса общества не удастся превратить в звезду

Отброса общества не удастся превратить в звезду

Пострадавший гражданин должен иметь право, узнав об освобождении преступника, быстро и просто оформить требование запрета на приближение к нему и его близким... 06.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-06T12:23+0500

2021-03-06T12:23+0500

2021-03-06T12:24+0500

россия

освобождение

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общество

в мире

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik, Ольга Костина. В российских СМИ очередная сенсация. Отбыв наказание, на свободу вышел знаменитый "скопинский маньяк", который несколько лет удерживал и подвергал насилию двух девушек.Напомним: одинокий мужчина в конце 1990-х оборудовал в гараже на дачном участке своего рода частную подвальную тюрьму, в которую в 2000 году затащил двух девушек 14 и 17 лет и насиловал их в течение сорока трех месяцев. Одна из девушек родила от насильника — там же, в подвале, — двоих детей, которых тот подкинул чужим людям.Девушки освободились благодаря собственным стараниям: очередная записка с просьбой о помощи была прочитана и попала в милицию весной 2004 года. "Скопинский маньяк", на тот момент уже немолодой мужчина, был приговорен судом к 16 годам и десяти месяцам тюремного заключения.Казалось бы, на этом его жизнь как равноправного члена общества должна была закончиться. Третьего марта 2021 года из тюрьмы освободился 70-летний осужденный педофил-насильник без какого-либо будущего.Но нет. На воле он принялся охотно раздавать интервью о своих намерениях встретиться с жертвами и их детьми, жениться, а также рассказал о поездке в Москву и возвращении оттуда с мешком денег "с некоего шоу".Так вот. Учитывая значительную дискуссию вокруг происходящего (эмоции людей, узнавших о возможном превращении отброса общества в звезду, совершенно понятны), хочется обратить внимание общественности, правоохранителей и законодателей на несколько аспектов.Второе: преступникам подобного рода должны быть временно запрещены контакты со СМИ в качестве ограничительной меры. И в интересах потерпевших, и в интересах общества в целом. А организаторы "поездки в Москву" или еще куда-либо должны нести совокупную ответственность за нарушение законов России, то есть соответствующих предписаний, которые исчерпывающе прописаны в данном случае.И главное: пострадавший гражданин должен иметь право, узнав об освобождении преступника, быстро и просто оформить требование запрета на приближение к нему и его близким.Девушки, которые больше трех лет провели в плену у выродка, имеют право на защиту общества и государства как никто.В качестве пищи для размышлений тех охотников за хайпом, которые подумывают, быть может, всерьез поэксплуатировать в этом плане преступника, процитируем постановление Пугачевского районного суда Саратовской области по гражданскому делу маньяка:"...Установить административный надзор на срок шесть лет со следующими административными ограничениями:— не посещать места проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий на территории России и не участвовать в указанных мероприятиях;— не пребывать вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица с 22 часов до 06 часов следующих суток, за исключением времени нахождения на работе и связанного с исполнением трудовых обязанностей;— не выезжать за пределы территории Скопинского муниципального района Рязанской области без разрешения органа внутренних дел;— являться два раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации".В связи с этим любителям сенсаций рекомендуется, если уж совесть молчит, не "раскручивать" преступника — просто во избежание конфликтов с законом.Автор — руководитель Фонда поддержки пострадавших от преступлений.Источник: РИА Новости.

/20201231/V-SShA-umer-samyy-massovyy-manyak-ubiytsa--on-priznalsya-v-90-prestupleniyakh-15711832.html

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россия, освобождение, маньяк