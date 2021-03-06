Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210306/Yaponiya-mozhet-ne-dopustit-na-OI-v-Tokio-zarubezhnykh-zriteley-16144140.html
Япония может не допустить на ОИ в Токио зарубежных зрителей
Япония может не допустить на ОИ в Токио зарубежных зрителей
ОИ-21 должны быть благополучными и безопасными в условиях распространения в мире коронавируса, пандемия которого и привела к отсрочке на год игр Токио-2020. 06.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-06T15:34+0500
2021-03-07T10:39+0500
коронавирус
япония
олимпийские игры в токио
общество
в мире
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16144140.jpg?26191631615095571
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Япония намерена решить вопрос о допуске иностранных зрителей на Олимпиаду в Токио до 25 марта, передает РИА Новости со ссылкой на председателя оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.Это заявление г-жа Хасимото озвучила по итогам онлайн-совещания с главами Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) и администрации Токио.По ее словам, ОИ-21 должны быть благополучными и безопасными в условиях распространения в мире коронавируса, пандемия которого и привела к отсрочке на год игр Токио-2020.Что касается вопроса о числе зрителей во время Олимпиады, то, по ее словам, решение должно быть принято в течение апреля.Японские власти рассматривают несколько сценариев Олимпиады, в том числе за закрытыми дверями или с ограниченным числом зрителей, опасаясь, что к лету не удастся одолеть пандемию COVID-19.Томас Бах, глава МОК, на открытии сегодняшнего совещания отметил, что антивирусные меры и безопасность для всех участников Олимпиады должны стать "ключом к успеху" Игр, до которых осталось меньше пяти месяцев. По его словам, общая обязанность — обеспечить безопасность для всех, в том числе японского народа и населения Токио.
/20201028/Vlasti-Yaponii-nachali-vozvraschat-dengi-za-bilety-na-Olimpiadu-v-Tokio-15277064.html
япония
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
коронавирус, япония, олимпийские игры в токио

Япония может не допустить на ОИ в Токио зарубежных зрителей

15:34 06.03.2021 (обновлено: 10:39 07.03.2021)
223
© Sputnik / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2021
© Sputnik / Юрий Сомов
/
Перейти в фотобанк
ОИ-21 должны быть благополучными и безопасными в условиях распространения в мире коронавируса, пандемия которого и привела к отсрочке на год игр Токио-2020.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Япония намерена решить вопрос о допуске иностранных зрителей на Олимпиаду в Токио до 25 марта, передает РИА Новости со ссылкой на председателя оргкомитета Игр Сэйко Хасимото.
Это заявление г-жа Хасимото озвучила по итогам онлайн-совещания с главами Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) и администрации Токио.
По ее словам, ОИ-21 должны быть благополучными и безопасными в условиях распространения в мире коронавируса, пандемия которого и привела к отсрочке на год игр Токио-2020.
"В течение марта решим. Нужно решить это до начала эстафеты олимпийского огня 25 марта", - сказала Хасимото.
Что касается вопроса о числе зрителей во время Олимпиады, то, по ее словам, решение должно быть принято в течение апреля.
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2020
В мире
В Японии начали возвращать деньги за билеты на Олимпиаду–2020
28 Октября 2020, 15:50
0
Японские власти рассматривают несколько сценариев Олимпиады, в том числе за закрытыми дверями или с ограниченным числом зрителей, опасаясь, что к лету не удастся одолеть пандемию COVID-19.
Томас Бах, глава МОК, на открытии сегодняшнего совещания отметил, что антивирусные меры и безопасность для всех участников Олимпиады должны стать "ключом к успеху" Игр, до которых осталось меньше пяти месяцев. По его словам, общая обязанность — обеспечить безопасность для всех, в том числе японского народа и населения Токио.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:55Преступная группировка из Бухары вымогала $70 000 у известного бизнесмена
21:07Узбекистан и Турция намерены реализовывать новые совместные инвестпроекты
20:37UNICEF поможет улучшить систему медицинского патронажа
19:47Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка
19:07Узбекистанским тюремщикам запретят читать и цензурировать письма осужденных
18:31Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:11Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
17:53Русско-китайская вакцина против "политического вируса"
17:40Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов
17:26Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года
17:20Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан
17:13В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила
17:11Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
16:26Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан
15:48С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика
15:43Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде
15:32Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана
15:27Самаркандца убили за любовное признание по телефону
15:27"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России
15:25"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте