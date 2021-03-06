https://uz.sputniknews.ru/20210306/Za-noch-v-Uzbekistane-proizoshlo-dva-zemletryaseniya-16143364.html

За ночь в Узбекистане произошло два землетрясения

За ночь в Узбекистане произошло два землетрясения

Двойное потрясение: жители ряда городов Узбекистана сегодня ночью почувствовали несколько толчков. Их сила в столице была на уровне 4 баллов. 06.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-06T11:25+0500

2021-03-06T11:25+0500

2021-03-06T11:25+0500

узбекистан

сейсмолог

землетрясение

в узбекистане

общество

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Жители Узбекистана ночью и ранним утром 6 марта 2021 года ощутили два землетрясения. Эти сведения подтвердили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.В Джизакской области ощутили землетрясение >>Первое землетрясение зарегистрировано в 2:52. Его эпицентр находился в Пскентском районе Ташкентской области. Магнитуда составила 4,4 балла. Глубина очага — 10 км.Спустя несколько часов жители республики вновь почувствовали движение земной коры. Это произошло в 6:04 на территории Кадамжайского района Кыргызстана. Магнитуда в эпицентре составила 4 балла. Глубина залегания очага — 13 км.Сила подземных толчков в Фергане составила 4 балла, в Андижане и Намангане — по 2 балла.

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