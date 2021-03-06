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https://uz.sputniknews.ru/20210306/Za-noch-v-Uzbekistane-proizoshlo-dva-zemletryaseniya-16143364.html
За ночь в Узбекистане произошло два землетрясения
За ночь в Узбекистане произошло два землетрясения
Двойное потрясение: жители ряда городов Узбекистана сегодня ночью почувствовали несколько толчков. Их сила в столице была на уровне 4 баллов. 06.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-06T11:25+0500
2021-03-06T11:25+0500
узбекистан
сейсмолог
землетрясение
в узбекистане
общество
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Жители Узбекистана ночью и ранним утром 6 марта 2021 года ощутили два землетрясения. Эти сведения подтвердили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.В Джизакской области ощутили землетрясение &gt;&gt;Первое землетрясение зарегистрировано в 2:52. Его эпицентр находился в Пскентском районе Ташкентской области. Магнитуда составила 4,4 балла. Глубина очага — 10 км.Спустя несколько часов жители республики вновь почувствовали движение земной коры. Это произошло в 6:04 на территории Кадамжайского района Кыргызстана. Магнитуда в эпицентре составила 4 балла. Глубина залегания очага — 13 км.Сила подземных толчков в Фергане составила 4 балла, в Андижане и Намангане — по 2 балла.
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узбекистан, сейсмолог, землетрясение, в узбекистане

За ночь в Узбекистане произошло два землетрясения

11:25 06.03.2021
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CC0 / Pixabay / Brett_Hondow / Трещина на здании
Трещина на здании - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2021
CC0 / Pixabay / Brett_Hondow /
Двойное потрясение: жители ряда городов Узбекистана сегодня ночью почувствовали несколько толчков. Их сила в столице была на уровне 4 баллов.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Жители Узбекистана ночью и ранним утром 6 марта 2021 года ощутили два землетрясения. Эти сведения подтвердили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
В Джизакской области ощутили землетрясение >>
Первое землетрясение зарегистрировано в 2:52. Его эпицентр находился в Пскентском районе Ташкентской области. Магнитуда составила 4,4 балла. Глубина очага — 10 км.
В Ташкенте подземные толчки ощущались с силой 4 балла, в Гулистане — 3 балла, в Джизаке и Намангане — по 2 балла.
Спустя несколько часов жители республики вновь почувствовали движение земной коры. Это произошло в 6:04 на территории Кадамжайского района Кыргызстана. Магнитуда в эпицентре составила 4 балла. Глубина залегания очага — 13 км.
Сила подземных толчков в Фергане составила 4 балла, в Андижане и Намангане — по 2 балла.
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