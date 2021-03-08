https://uz.sputniknews.ru/20210308/Italiya-nachnet-proizvodit-Sputnik-V-pervoy-v-Evrope-16152708.html

Италия начнет производить "Спутник V" первой в Европе

Италия начнет производить "Спутник V" первой в Европе

Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предусматривается производство 10 миллионов... 08.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-08T19:31+0500

2021-03-08T19:31+0500

2021-03-09T12:43+0500

россия

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вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии, сообщается в пресс-релизе Итало-российской торговой палаты, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.Сообщается, что ранее итальянская компания Adienne Srl, входящая в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech, при поддержке Итало-российской торговой палаты выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины "Спутник V".По ее данным, местное производство вакцины "Спутник V " должны запустить в июле. "Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года", - отмечается в информации.Торговая палата активно способствовала проведению переговоров между итальянскими и европейскими компаниями и представителями российских государственных структур для обсуждения возможности производства вакцины "Спутник V" в Италии.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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россия, рфпи, европа, вакцина "спутник v"