Хочешь мира — готовься к холодной войне
14:08 08.03.2021 (обновлено: 14:09 08.03.2021)
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© AP PhotoЛидер Советского Союза Иосиф Сталин поздравляет с днем рождения премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля на Тегеранской конференции, 1943 год
© AP Photo
Семьдесят пять лет назад началась холодная война, сформировавшая страхи и комплексы нескольких поколений. Стартовала она с Фултонской речи Уинстона Черчилля, произнесенной, когда в Нюрнберге четыре великие державы еще не успели вынести приговор нацизму.
Историческую задачу завершения холодной войны решил Михаил Горбачев, отметивший на этой неделе свое 90-летие. Цена, заплаченная за мир СССР и его первым и последним президентом, оказалась невероятно высока.
В красивом сближении юбилейных дат, закольцовывающих эту политическую драму, есть большой смысл.
Кошмаром поколения Горбачева была Вторая мировая. "Когда война кончилась, мне было 14 лет. У меня до сих пор стоит в глазах разоренная послевоенная деревня. Вместо домов мазанки, везде печать запустения, нищеты. Наше поколение — поколение детей войны. Она опалила нас, наложила свой отпечаток и на наши характеры, на все наше мировосприятие", — пишет он в книге "Наедине с собой".
Нашим детским кошмаром поколения перестройки, ускорения и рыночных реформ была атомная война. Холодная может превратиться в горячую — и тогда никого на свете не останется.
Схемы, поясняющие, в какую сторону ползти от ядерного взрыва, висели в школе, и из коллективного бессознательного приходил кошмар: я просыпаюсь, комната залита пожарного цвета заревом, подбегаю к окну — огромному, во всю стену, панорамному, которого не было в реальности, а там двор с качелями и турником, деревья, дом пионеров и бомбоубежище — все аж звенит от радиации, понятно, что конец наступил, на горизонте встает бело-желтый ядерный гриб.
Война везде, уползти от нее некуда. Конец фильма. Такие сны снились не только мне.
Горбачев стал тем человеком, персонально, который снял руку с кнопки "пуск". И исцелил от страха атомной войны миллионы людей. Сон с ядерным грибом не мучает больше Ивана Бездомного.
У нас масса проблем, включая международные, но мы больше не невротики с заведенной чекой ядерного взрыва, который прогремит, потому что у кого-то рано или поздно не выдержат нервы. Для политика это немаленькое достижение.
К концу ХХ века советские люди подошли очень наивными. Будто бы отказавшись от взрослого понимания мира, которое было характерно для поколений Второй мировой.
23 Декабря 2020, 11:08
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Граждане вполне вегетарианского позднего СССР думали, что это старики из Политбюро чего-то не поняли про современность, свернули со своим коммунизмом на заросшую тропу, что из-за их политического упрямства мы получили клеймо "империи зла", в которой не росли модные джинсы и хорошие автомобили. А всего-то и надо — рассказать людям по ту сторону Берлинской стены о себе.
Что мы хорошие, что мы хотим мира, что солнечному миру — да-да-да, ядерному взрыву — нет, нет, нет. И мир откроется и засияет удивительными красками. Это тоже был сон, который снился со времен развитого Брежнева.
Но мы просто плохо работали с документами. Вы читали Фултонскую речь? И зря. Ее следовало бы включить во все школьные учебники.
Первым, кто начал пересмотр итогов Второй мировой войны, которые еще даже не успели подвести ни в Нюрнбергском трибунале, ни в ООН, был сам Черчилль.
Которому не нужно было рассказывать про миллионы жертв и образ благородных победителей. Он знал. Но дал старт новой войне, в марте 1946 года, когда были еще живы основные игроки рейха, сидящие на скамье подсудимых.
Контекст Фултонской речи невероятно плотный — за несколько послевоенных месяцев была создана вся современная экономическая и политическая конструкция. Европа и СССР лежат в руинах, еще не все воины вернулись домой. Только что вскрыли яму с останками Гитлера, Евы Браун, Геббельса, его жены и детей и перезахоронили их в Магдебурге, в расположении советской военной части.
В Нюрнберге разбирают завалы от обрушившихся зданий, хорошим жильем считается уцелевший общественный туалет — там, по крайней мере, есть крыша и вода. Из газет мир впервые узнает о газовых камерах и плане "Барбаросса".
Выжившие евреи начинают собирать доказательства холокоста. В Бреттон-Вуде подписывают документы о создании Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития. Красная армия передает властям Вены спасенные 550 колоколов.
30 Мая 2020, 12:19
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США заявляют о создании первого компьютера. В Париже станцию метро называют именем города-героя — Сталинград. Официальными языками ООН становятся английский, китайский, французский, русский и испанский.
Новый премьер-министр Великобритании Клемент Эттли на первом заседании Генассамблеи ООН заявляет: "Сейчас мир един как никогда ранее". Вы понимаете, что происходит? Это как конец 80-х — начало 90-х, но намного ярче. И мы — победители, авторы новой мировой архитектуры. И вдруг машина надежды и прогресса разлетается на полном ходу.
Политики, конечно, знали о сепаратных переговорах союзников с нацистами, идущими с 1943 года. Сюжетный двигатель истории Штирлица-Исаева (операция "Санрайз-Кроссворд") вполне историчен: в фильме Лиозновой наш разведчик выясняет, кто из лидеров рейха выходит на контакт с США и Великобританией. Знали о плане "Немыслимое", согласно которому Великобритания готовила нападение на СССР уже летом 1945 года.
Но у мира, только что отвоевавшего, была небольшая передышка на любовь, с 9 мая 1945-го и до 5 марта 1946 года. Или на две недели больше, если считать с 25 апреля 1945 года, со встречи союзников на Эльбе. Одиннадцать с лишним месяцев — ровно столько продержался безусловный консенсус победителей. От Эльбы до Фултона.
Тезисы Фултона выглядят невероятно актуальными, особенно на фоне текущих санкций, на которые уже даже лень кликать в новостях.
Скандальность и даже оскорбительность состояла в том, что в речи Черчилля прозвучала риторика, которая ранее звучала в речах Геббельса в отношении СССР. В момент, когда носители этой риторики сидели на скамье подсудимых и их пропаганда была предметом разбирательства.
Сферу и географию политических и экономических интересов СССР Черчилль обозначает как отделенную железным занавесом от прогрессивного и демократического Запада. Выражение "железный занавес" Геббельс употребил в газете "Рейх" 24 февраля 1945 года.
"Протянувшись через весь континент от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес. Столицы государств Центральной и Восточной Европы — государств, чья история насчитывает многие и многие века, — оказались по другую сторону занавеса. Варшава и Берлин, Прага и Вена, Будапешт и Белград, Бухарест и София — все эти славные столичные города со всеми своими жителями и со всем населением окружающих их городов и районов попали, как я бы это назвал, в сферу советского влияния", — говорит Черчилль.
Войну и тоталитаризм, которые нес гитлеровский режим народам мира, он умело надевает на образ СССР.
10 Ноября 2017, 14:12
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"Сегодня на сцену послевоенной жизни, еще совсем недавно сиявшую в ярком свете союзнической победы, легла черная тень. Никто не может сказать, чего можно ожидать в ближайшем будущем от Советской России и руководимого ею международного коммунистического сообщества и каковы пределы, если они вообще существуют, их экспансионистских устремлений и настойчивых стараний обратить весь мир в свою веру".
Людей коммунистических взглядов он называют "пятой колонной", фактически агентами СССР.
"Коммунистические партии и их пятые колонны во всех этих странах представляют собой огромную и, увы, растущую угрозу для христианской цивилизации, и исключением являются лишь Соединенные Штаты Америки и Британское Содружество наций, где коммунистические идеи пока что не получили широкого распространения".
То, что мы бы сейчас назвали сдерживанием распространения ядерных технологий и оружия, он формулирует грубо и откровенно: бомба должна принадлежать американцам.
"Ни один человек ни в одной стране на нашей земле не стал спать хуже по ночам оттого, что секрет производства атомного оружия, а также соответствующая технологическая база и сырье сосредоточены сегодня главным образом в американских руках. Но я не думаю, что все мы спали бы столь же спокойно, если бы ситуация была прямо противоположной и монополией на это ужасное средство массового уничтожения завладело — хотя бы на время — какое-нибудь коммунистическое или неофашистское государство".
Неонацизм и коммунизм Черчилль ставит рядом, в одной фразе, как зло одного порядка. Задолго до дискуссий в Рунете на тему "кто хуже — Сталин или Гитлер".
Черчилль говорит о необходимости гонки вооружений, назначая ответственными за нее якобы воинственных русских.
"Общаясь в годы войны с нашими русскими друзьями и союзниками, я пришел к выводу, что больше всего они восхищаются силой и меньше всего уважают слабость, в особенности военную. Поэтому мы должны отказаться от изжившей себя доктрины равновесия сил, или, как ее еще называют, доктрины политического равновесия между государствами".
В речи прямо обозначена дожившая до наших времен концепция англосаксонского превосходства и единства. Черчилль символически передает пальму политического первенства США, теперь самая сильная страна защищает интересы этой части мира.
"Мне трудно представить, чтобы обеспечение эффективных мер по предотвращению новой войны и развитию тесного сотрудничества между народами было возможно без создания того, что я бы назвал братским союзом англоязычных стран. Под этим я имею в виду особые отношения между Великобританией и Британским Содружеством наций, с одной стороны, и Соединенными Штатами Америки — с другой".
В этом знаменитом документе, как видите, аккуратно разложены все драконьи яйца холодной войны и все пропагандистские тезисы о плохой России прописаны так четко, что до сих пор почти без редактуры используются в современной пропаганде.
Дорожная карта, написанная Черчиллем, не меняется уже 75 лет. Зачем улучшать то, что работает? Большинство обвинений словно только что сняты с лент информагентств.
Сталин ответил 14 марта в интервью газете "Правда", где обвинил Черчилля в разжигании войны, разрушении союзничества, англосаксонском расизме и сравнил с Гитлером.
"Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира".
Сталин называет его речь ультиматумом, который Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке.
"Признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке — в противном случае неизбежна война". Ну ведь буквально с языка снял. Это то, что пишет каждый второй сейчас в Сети.
Если смотреть на Фултон, используя оптику Нюрнберга, испытываешь досаду — почти такую же, которую испытывали представители советской и европейской элит, сблизившиеся в ходе работы трибунала. Высшие прокурорские чины, судьи, военные, переводчики, разведчики, журналисты, художники — кого еще отнести к элитам, если не их? — были шокированы Фултонской речью.
Представители прогрессивного человечества, а тогда это словосочетание звучало без иронии, словно бы опомнившиеся после чудовищной войны, противостояли злу вместе. Успели подружиться. И зауважать друг друга, как американский обвинитель Роберт Джексон и советский Роман Руденко.
И вдруг диалогу пришел конец. Будто бы политикам стало нестерпимо думать, что люди могут объединиться вокруг добра без них. Зло зашло с тыла и нанесло удар.
Секретарь советской делегации в Нюрнберге Аркадий Полторак вспоминает, что речь Черчилля невероятно воодушевила нацистов. Они ждали ссоры союзников — и они ее дождались. "Как голодной курице снится просо, так Герингу и Риббентропу хотелось прочесть о конфликтах между буржуазным Западом и Советским Союзом".
Двенадцатого марта, когда газеты принесли текст речи, "скамья подсудимых напоминала встревоженный улей. <…> Независимо от "групповой" принадлежности все подсудимые без исключения излучали радость. На лицах некоторых появилась даже затаенная надежда".
Петля, нависшая над шеями нацистов, зримо отдалилась — и Геринг, по свидетельству Полторака, высказал уверенность, что проживет еще долго.
"Единственные союзники, которые все еще находятся в союзе, — это четыре обвинителя, да и они в союзе только против подсудимых", — смеялся он. "Они испугались, что Германия будет слишком сильной державой. А вот теперь их беспокоит Россия", — вспоминает Полторак слова Геринга.
Речь Черчилля так понравилась подсудимым, что они просили вызвать его в суд в качестве свидетеля. Нацисты стали с готовностью рассказывать, что еще в 1940 году Англия и Франция готовили бомбардировку нефтяных районов Кавказа. Стояла задача — завершить то, что начал Черчилль, окончательно рассорить союзников, опрокинув Нюрнбергский процесс.
21 Ноября 2020, 16:54
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Во многом благодаря самообладанию участников-юристов трибунал все-таки добрался до приговора. Но, увы, удар был нанесен — тема постепенно сошла с первых страниц прессы.
Кстати, не в последнюю очередь из-за Фултона и начала холодной войны советская историческая наука не имеет полного собрания Нюрнбергских стенограмм: трибунал, который задумывался как триумф СССР, как начало нового мира, во многом утратил свое политическое значение. Он стал болезненным напоминанием о том, что не состоялось и уже не состоится.
С Фултонской речи, по словам президента Рональда Рейгана — партнера Михаила Горбачева по Рейкьявику, ставшему первым шагом к финалу холодной войны, — родился современный западный мир. А мы-то уверены — и до сих пор, — что с акта капитуляции Германии и с приговора Нюрнбергского суда.
Вот ключевой момент, о котором следовало бы помнить все эти 75 лет. Легкость, с которой Запад отошел от декларируемых совместных союзнических ценностей Победы, доказывает, перефразируя знаменитую фразу Черчилля: у Запада нет союзников, у него есть интересы.
Собственно, тут и ответ на мучительный вопрос, который всегда предъявляют Горбачеву: почему в ответ на щедрый его жест, с которым он смел со стола голубые военные фишки СССР, главной из которых была Берлинская стена, разделяющая Германию с 1945-го, мы получили не благодарность, не "без виз" и квартиру в евродоме, а идеально скроенную, сшитую по старым английским лекалам новую холодную войну.
Примерно тот же политический спектакль был сыгран в 1946 году.
Если бы мы осознавали, что начал холодную войну Черчилль, а завершил Горбачев, именно в такой конфигурации, то мы лучше бы понимали историю своей страны и мира. И если бы мы знали, что Черчилль предлагал нацистов расстрелять, а Сталин, напротив, судить открытым легальным судом, то мы лучше бы разбирались в политической драматургии. Если бы.
Если бы русские были англичанами, то Михаил Горбачев не стал бы тем полномочным представителем щедрого советского народа, который к концу XX века закрыл все послевоенные счета, подписал мир без аннексий и контрибуций.
10 Ноября 2019, 12:35
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Обвиняют Горбачева в недальновидности и наивности. Я и сама хочу обвинить. Но почти каждый был готов тогда закрыть страницу Второй мировой навсегда.
В этой политической позиции хорошо узнается наш, родной, непрактичный политический человек. А представьте себе коллективного Черчилля, который отдал бы Берлинскую стену, не выторговав себе полмира и план Маршалла в придачу, не подписал бы бумагу о нерасширении Варшавского блока на Запад.
Горбачев говорил про общечеловеческие ценности, которые — я помню — казались общими для нас и Запада. Это чтобы не говорить про христианские. И в этой логике, конечно, надо было снести Стену, символ наказания Германии.
Перестать подавать ее каждый день немецкому народу, как платок Фриде — у Булгакова. Простить грех и отпустить. Вот почему на Горбачева невозможно злиться. Он сделал то, что сделал бы на его месте порядочный русский человек.
Практичность же черчиллевского, западного политического человека состоит в том, чтобы выбирать интересы, а не идеалы. Вслед за кирпичами Стены из конструкции мировой безопасности выдернули все, что плохо и хорошо лежало.
В этом смысле Фултонская речь для нас невероятной важности документ и урок. Мы наконец научились европейской политике. Учителя были первоклассные. Домашнее задание выполняем уже тридцать лет. Оно простое: все войны кончаются миром. Хочешь мира — готовься к холодной войне.
Автор — руководитель проекта "Нюрнберг. Начало мира".
Источник: РИА Новости