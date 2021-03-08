https://uz.sputniknews.ru/20210308/Pod-Tashkentom-nashli-istochnik-krovavykh-rek-16152658.html

Под Ташкентом обнаружили источник "кровавых рек"

Под Ташкентом обнаружили источник "кровавых рек"

На протяжении долгого времени убойный завод в Кибрае окрашивал воду в арыках Кибрая в багровый цвет. При этом такой водой наполнялись плавательные бассейны в... 08.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-08T19:10+0500

2021-03-08T19:10+0500

2021-03-09T14:58+0500

природа

ташкент

общество

в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/734/60/7346056_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_6e6ec8208e8f8165d4a188e334938ed2.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В Государственном комитете развития ветеринарии и животноводства выяснили причину ежедневного окрашивания воды в арыках Кибрая в кроваво-красный цвет.Как сообщается на сайте комитета, предположения местных жителей оказались обоснованными. К этому причастен специализированный убойный завод общества с ограниченной ответственностью "Обод Савдо Бизнес", который в нарушение всех ветеринарно-санитарных правил и норм сливал отходы в воду, наводя ужас на местных жителей.Как пишет Daryo, арык, куда предприятие сливало отходы, находится всего в двух километрах от Ташкента и впадает в канал Каракамыш. Он, в свою очередь, служит источником воды для плавательного бассейна в центре Алмазарского района столицы. Жители близлежащих домов неоднократно обращались в различные инстанции для устранения нарушения. Однако все это было безрезультатно.Теперь же они надеются, что ситуация изменится. Специалисты комитета дали владельцам завода пять дней на устранение причин выявленных нарушений. Соответствующее предупреждение оформлено в письменном виде.

/20210202/Chisto-serdechnoe-vozzvanie-kak-otuchit-tashkenttsev-musorit-15915032.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

природа, ташкент, в узбекистане