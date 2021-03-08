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Полетит ли человечество на Марс: упорство Маска поражает
Полетит ли человечество на Марс: упорство Маска поражает
Илон Маск не оставляет надежд покорить космос и создать корабль. который бы смог доставить человека на Красную планету. Несмотря на серию неудач, с каждым... 08.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-08T11:52+0500
2021-03-09T14:51+0500
космос
марс
илон маск
мультимедиа
видео
в мире
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Очередные испытания космического корабля Илона Маска закончились так же, как и предыдущие три попытки. Однако на сей раз ракета сумела благополучно приземлиться и взорвалась уже непосредственно на стартовой площадке. Впрочем, бизнесмен и вдохновитель проекта был скорее воодушевлен результатом, нежели огорчен.О том, насколько человек может быть верен своей заоблачной во всех смыслах этого слова мечте, смотрите в нашем видео.
/20210304/Triumfalnoe-fiasko-prototip-korablya-SpaceX-razorvalo-posle-posadki--video-16122562.html
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космос, марс, илон маск, видео

Полетит ли человечество на Марс: упорство Маска поражает

11:52 08.03.2021 (обновлено: 14:51 09.03.2021)
153
Илон Маск не оставляет надежд покорить космос и создать корабль. который бы смог доставить человека на Красную планету. Несмотря на серию неудач, с каждым разом он все ближе к заветной цели.
Очередные испытания космического корабля Илона Маска закончились так же, как и предыдущие три попытки. Однако на сей раз ракета сумела благополучно приземлиться и взорвалась уже непосредственно на стартовой площадке. Впрочем, бизнесмен и вдохновитель проекта был скорее воодушевлен результатом, нежели огорчен.
SpaceX Starship Rocket Explodes After Landing - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2021
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0
О том, насколько человек может быть верен своей заоблачной во всех смыслах этого слова мечте, смотрите в нашем видео.
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