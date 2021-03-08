https://uz.sputniknews.ru/20210308/Poletit-li-chelovechestvo-na-Mars-uporstvo-Maska-porazhaet-16150836.html

Полетит ли человечество на Марс: упорство Маска поражает

Полетит ли человечество на Марс: упорство Маска поражает

Илон Маск не оставляет надежд покорить космос и создать корабль. который бы смог доставить человека на Красную планету. Несмотря на серию неудач, с каждым... 08.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-08T11:52+0500

2021-03-08T11:52+0500

2021-03-09T14:51+0500

космос

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Очередные испытания космического корабля Илона Маска закончились так же, как и предыдущие три попытки. Однако на сей раз ракета сумела благополучно приземлиться и взорвалась уже непосредственно на стартовой площадке. Впрочем, бизнесмен и вдохновитель проекта был скорее воодушевлен результатом, нежели огорчен.О том, насколько человек может быть верен своей заоблачной во всех смыслах этого слова мечте, смотрите в нашем видео.

/20210304/Triumfalnoe-fiasko-prototip-korablya-SpaceX-razorvalo-posle-posadki--video-16122562.html

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космос, марс, илон маск, видео