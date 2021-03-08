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Общество
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Правоохранители за год раскрыли свыше 90 процентов преступлений
Правоохранители за год раскрыли свыше 90 процентов преступлений
В минувшем году в республике зарегистрировано 62 081 преступление, что в среднем составляет 182,4 преступлений на 100 тысяч человек. Почти все они раскрыты. 08.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-08T13:36+0500
2021-03-09T14:45+0500
мвд
сенат олий мажлиса
преступность
общество
в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В 2020 году правоохранительные органы Узбекистана раскрыли 92,6 процента преступлений. Соответствующие данные озвучены 4 марта на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности.&nbsp;Как сообщается, по инициативе органов внутренних дел выявлены 20 994 преступления, следственными органами за этот период задержаны 2 446 лиц, находившихся&nbsp; в розыске, и найдены 436 пропавших без вести граждан.В частности, в минувшем году в республике зарегистрировано 62 081 преступление, что в среднем составляет 182,4 преступлений на 100 тысяч человек.В 2020-м 5 774 женщины совершили 5 520 преступлений. По мнению парламентариев, это связано с нерешенными проблемами женщин, живущих в тяжелых жизненных условиях.&nbsp;Так, 14 774 женщинам, подвергшимся притеснениям в семейно-бытовой жизни, выданы "охранные ордера", в 317 случаях виновные лица привлечены к административной и уголовной ответственности.В 2020 году каждое четвертое преступление, зарегистрированное в республике (14 378 или 23,2%), совершено молодыми людьми, из них 4 052 – незанятой молодежью.Неэффективное решение вопросов занятости население на местах привело к тому, что преступления совершили свыше девяти тысяч безработных граждан.
/20210121/Muzhchiny-v-Uzbekistane-sovershili-v-82-raza-bolshe-prestupleniy-chem-zhenschiny-15837877.html
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мвд, сенат олий мажлиса, преступность, в узбекистане

Правоохранители за год раскрыли свыше 90 процентов преступлений

13:36 08.03.2021 (обновлено: 14:45 09.03.2021)
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПреступник за решеткой
Преступник за решеткой - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
В минувшем году в республике зарегистрировано 62 081 преступление, что в среднем составляет 182,4 преступлений на 100 тысяч человек. Почти все они раскрыты.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В 2020 году правоохранительные органы Узбекистана раскрыли 92,6 процента преступлений. Соответствующие данные озвучены 4 марта на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности. 
Как сообщается, по инициативе органов внутренних дел выявлены 20 994 преступления, следственными органами за этот период задержаны 2 446 лиц, находившихся  в розыске, и найдены 436 пропавших без вести граждан.
“Вместе с тем проведенные изучения показывают, что в деятельности органов внутренних дел имеются определенные недостатки, проблемы, ждущие своего решения, и не в полной мере использованные возможности”, - говорится в сообщении.
В частности, в минувшем году в республике зарегистрировано 62 081 преступление, что в среднем составляет 182,4 преступлений на 100 тысяч человек.
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Мужчины в Узбекистане совершили в 8,2 раза больше преступлений, чем женщины
21 Января, 17:31
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В 2020-м 5 774 женщины совершили 5 520 преступлений. По мнению парламентариев, это связано с нерешенными проблемами женщин, живущих в тяжелых жизненных условиях. 
Так, 14 774 женщинам, подвергшимся притеснениям в семейно-бытовой жизни, выданы "охранные ордера", в 317 случаях виновные лица привлечены к административной и уголовной ответственности.
В 2020 году каждое четвертое преступление, зарегистрированное в республике (14 378 или 23,2%), совершено молодыми людьми, из них 4 052 – незанятой молодежью.
Неэффективное решение вопросов занятости население на местах привело к тому, что преступления совершили свыше девяти тысяч безработных граждан.
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