https://uz.sputniknews.ru/20210308/Pravookhraniteli-za-god-raskryli-svyshe-90-protsentov-prestupleniy-16151592.html

Правоохранители за год раскрыли свыше 90 процентов преступлений

Правоохранители за год раскрыли свыше 90 процентов преступлений

В минувшем году в республике зарегистрировано 62 081 преступление, что в среднем составляет 182,4 преступлений на 100 тысяч человек. Почти все они раскрыты. 08.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-08T13:36+0500

2021-03-08T13:36+0500

2021-03-09T14:45+0500

мвд

сенат олий мажлиса

преступность

общество

в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В 2020 году правоохранительные органы Узбекистана раскрыли 92,6 процента преступлений. Соответствующие данные озвучены 4 марта на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности. Как сообщается, по инициативе органов внутренних дел выявлены 20 994 преступления, следственными органами за этот период задержаны 2 446 лиц, находившихся в розыске, и найдены 436 пропавших без вести граждан.В частности, в минувшем году в республике зарегистрировано 62 081 преступление, что в среднем составляет 182,4 преступлений на 100 тысяч человек.В 2020-м 5 774 женщины совершили 5 520 преступлений. По мнению парламентариев, это связано с нерешенными проблемами женщин, живущих в тяжелых жизненных условиях. Так, 14 774 женщинам, подвергшимся притеснениям в семейно-бытовой жизни, выданы "охранные ордера", в 317 случаях виновные лица привлечены к административной и уголовной ответственности.В 2020 году каждое четвертое преступление, зарегистрированное в республике (14 378 или 23,2%), совершено молодыми людьми, из них 4 052 – незанятой молодежью.Неэффективное решение вопросов занятости население на местах привело к тому, что преступления совершили свыше девяти тысяч безработных граждан.

/20210121/Muzhchiny-v-Uzbekistane-sovershili-v-82-raza-bolshe-prestupleniy-chem-zhenschiny-15837877.html

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мвд, сенат олий мажлиса, преступность, в узбекистане